Directorul instalat de Cuc la TAROM vrea sa discute cu conducerea companiei. Isi va prelua sau nu mandatul?

Surse din conducerea TAROM au precizat pentru, in cursul diminetii de 21 octombrie, Gvinda a cerut sa se intalneasca, luni, cu membrii Consiliului de Administratie (CA). Gvinda le-ar fi transmis membrilor CA ca vrea "se le vorbeasca".Deja pe site-ul TAROM Gvinda figureaza ca director.In consecinta, din informatiile noastre, astazi CA-ul TAROM ar urma sa se reuneasca in sedinta, sa discute cu Valentin Gvinda si sa stabileasca daca acesta va ramane sau nu la conducerea companiei.Reamintim ca in seara zilei de 15 octombrie CA-ul Tarom a decis sa o demita din functia de director general pe Madalina Mezei, argumentand ca aceasta nu si-a indeplinit obiectivele manageriale (desi in urma cu numai cateva zile i se prelungise mandatul).Ulterior, Madalina Mezei a sustinut ca, de fapt, a fost demisa pentru ca ar fi refuzat sa tina la sol, la solicitarea ministrului Razvan Cuc, 5 avioane cu care urmau sa calatoreasca spre Bucuresti parlamentari ai Opozitiei, in ziua in care s-a votat motiunea de cenzura care a rasturnat Guvernul Dancila.Cuc a admis ca i-a cerut liste cu pasageri pentru acea zi Madalinei Mezei, dar a spus ca nu i-a solicitat chiar sa tina avioane la sol si nici nu a demis-o din cauza ca aceasta ar fi refuzat sa impiedice decolarile.In context, Cuc a dezvaluit ca, in mandatul Madalinei Mezei la conducerea TAROM, membri ai familiei acesteia lucrau in companie. In plus, tot dupa ce Mezei a ajuns la conducerea TAROM, salariul unui membru al familiei acesteia ar fi fost majorat de la putin peste 1.800 de euro la circa 2.400 de euro.In context, Cuc i-a mai reporsat lui Mezei ca nu s-a ridicat la inaltimea asteptarilor sale, in conditiile in care, printre altele, nu a semnat contractul pentru cumpararea de aeronave ATR noi, cu care TAROM sa le inlocuiasca pe cele din flota existenta si imbatranita.Viorica Dancila a trimis Corpul de control atat la Ministerul Transporturilor, cat si la TAROM, pentru a stabili ce s-a intamplat acolo.