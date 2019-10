Sindicatul Pilotilor din TAROM cere numirea unei echipe manageriale profesioniste pe termen lung

Ziare.

Totodata, SPLR se delimiteaza de aparitiile, declaratiile si interviurile recente din mass-media si social-media ale unor persoane ce detin sau au detinut functia de pilot in cadrul companiei TAROM."Sindicatul Pilotilor de Linie din Romania (SPLR), avand in componenta sa majoritatea pilotilor din cadrul companiei TAROM, se delimiteaza in mod categoric de aparitiile, declaratiile si interviurile recente din mass-media si social-media ale unor persoane ce detin sau au detinut functia de pilot in cadrul companiei. Dorim sa subliniem faptul ca acestia nu prezinta opiniile noastre si actioneaza in nume propriu, nefiind reprezentativi pentru categoria noastra profesionala", se arata intr-un comunicat al pilotilor din TAROM.SPLR precizeaza ca respecta opinia persoanelor in cauza de a-si exercita dreptul de libera exprimare conferit si recunoscut de Constitutie, cata vreme acest lucru nu aduce prejudicii de nicio natura vreunei persoane ori institutii.In plus, pilotii sindicalisti subliniaza ca nu doresc sa faca parte din acest "scandal mediatic" in care au fost implicate atat numele, cat si prestigiul companiei, cu posibile consecinte negative in ceea ce priveste viitorul acesteia."Totodata, vrem sa asiguram pasagerii nostri ca scopul principal al echipajelor de zbor TAROM este acela de a le oferi un mediu stabil, profesionist si durabil pentru a-i transporta in deplina siguranta si confort la destinatie. In acest sens, facem un apel catre factorii decizionali, in ceea ce priveste Compania Nationala TAROM SA, sa asigure in cel mai scurt timp stabilitatea necesara, prin numirea unei echipe manageriale profesioniste pe termen lung, asa cum prevede legea, sa renunte la guvernarea bazata pe interimate conjuncturale de scurta durata, precum si oferirea ragazului necesar unei astfel de echipe pentru implementarea masurilor ce pot reaseza compania in varful ierarhiei transportului aerian, atat la nivel national cat si international.In incheiere dorim sa ne aratam intreaga noastra disponibilitate la dialog pentru gasirea celor mai viabile solutii pentru relansarea companiei si, totodata, sa subliniem faptul ca numai in acest fel vom putea fi convinsi, atat noi cat si pasagerii nostri, ca se doreste intr-adevar mentinerea unui simbol national cu o istorie de peste 65 de ani si nu distrugerea lui", se mai arata in comunicatul SPLR.Fostul director general interimar al TAROM Madalina Mezei s-a prezentat luni la sediul Directiei Nationale Anticoruptie , unde a fost audiata, in calitate de martor, intr-un dosar deschis de procurorii anticoruptie, dupa ce l-a acuzat public pe Razvan Cuc ca, in ziua motiunii de cenzura, acesta i-ar fi cerut sa retina aeronave la sol . Madalina Mezei a fost revocata din functie saptamana trecuta, dupa patru luni de mandat, si a fost inlocuita cu George Costin Barbu.Initial, Mezei trebuia sa fie inlocuita de pilotul Valentin Gvinda, dar, conform unor informatii care au aparut in mass media, acesta ar fi refuzat sa semneze mandatul.George Costin Barbu a ocupat functia de director general al Scolii Superioare de Aviatie Civila incepand cu anul 2015 pana in prezent, fiind absolvent al Facultatii de Inginerie Aerospatiala, specializarea Inginerie si Management Aeronautic.