TAROM a ajuns la al patrulea director din 2019

Ziare.

com

Aceasta il inlocuieste in functie pe Maresi Caravan, care a condus compania timp de cateva zile, dupa ce pilotul Florin Susanu a renuntat la pozitie. Susanu il inlocuia in functie pe Werner Wolff, indepartat de la conducerea TAROM in luna martie.TAROM a publicat, joi dimineata, pe site-ul propriu, CV-ul Madalinei Mezei.Madalina Mezei a fost reprezentant TAROM in Belgia din aprilie 2009 si pana in prezent, una dintre responsabilitati fiind planificarea si organizarea strategiei de piata si dezvoltare in regiune.Este absolventa a Academiei de Studii Economice (Facultatea de Management) Bucuresti, avand si un MBA (Master in Business Administration) . Daniela Madalina Mezei lucreaza in compania TAROM din anul 1997.TAROM a transportat in 2018 circa 2,9 milioane de pasageri, cei mai multi pasageri din ultimul deceniu. In 2018, TAROM a avut pierderi de 182,8 milioane lei. Societatea are aproape 2.000 de angajati.