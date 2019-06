TAROM are director nou: Caravan Maresi

Ziare.

Informatia apare pe site-ul companiei de stat.Potrivit informatiilor obtinute de News.ro, Maresi Caravan a fost numit la conducerea TAROM pentru o perioada scurta de timp. Pana in prezent, el a indeplinit functia de director financiar al TAROM, lucrand de mai multi ani in cadrul companiei.In plus, actionarii companiei au ales in luna mai un nou consiliu de administratie, format din Petre Neacsa (presedinte) si Sorin Paul Stoicescu, Viorel Mocanu, Alina Denisa Ene, George Rotaru, Elena Baltag Kuzmanovic si Gabriela Elena Mocanu (membrii).Fostul pilot Florin Susanu a demisionat din functie la sfarsitul lunii mai, desi era director de abia din martie TAROM a transportat in 2018 circa 2,9 milioane de pasageri, cei mai multi din ultimul deceniu.In anul 2017, Tarom a avut pierderi de 172 de milioane de lei.