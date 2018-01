Tarom e de 10 ani pe pierdere, dar spune ca a facut economii

Ziare.

"A fost dispusa reevaluarea cheltuielilor, ceea ce a generat intr-o prima etapa optimizarea activitatilor logistice ale Tarom, cat si eficientizarea operatiunilor informatice pentru deservirea pasagerilor", se arata intr-un comunicat al Tarom.Reprezentantii companiei aeriene spun ca masurile intreprinse de noua conducere reprezinta un prim pas in redresarea activitatii si repozitionarea strategica a companiei in industria aviatica internationala.Tarom estimeaza ca anul trecut pierderile sunt estimeate la 206,79 milioane lei, potrivit proiectului de buget . In 2016, companiei a raportat pierderi de 46,97 milioane lei, pe fondul scaderii veniturilor si al valorii activelor imobilizate.Anul trecut a fost cel de al zecelea an de pierderi pentru Tarom, avand in vedere ca societatea nu a mai inregistrat profit din 2007.Tarom a fost infiintata in 1954 si se afla sub autoritatea Ministerului Transporturilor, si in prezenr are circa 1.900 de angajati. Principalii competitori ai companiei sunt Wizz Air, Blue Air si Ryanair.La finalul lunii noiembrie, Werner Wolff, fost director in cadrul retelei de dealeri BMW Automobile Bavaria, a fost numit director general al companiei de stat Tarom, al cincilea sef al companiei din acest an.