TAROM si-a lansat aplicatie pentru mobil

Aplicatia TAROM, prima din istoria companiei, ofera pasagerilor "o experienta prietenoasa" pornind de la cautarea celor mai bune oferte pentru rutele dorite si pana la formalitatile de check-in sau facturare."Anul 2018 este anul retehnologizarii TAROM. Pasul imediat urmator este integrarea aplicatiei cu modulul de relatii cu clientii si lansarea modulului My account atat pe site cat si in aplicatie", anunta compania intr-un comunicat.Compania TAROM a incheiat sezonul de vara pe plus in conditiile in care pierderile s-au redus cu aproximativ 40% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce veniturile au crescut cu peste 25%, potrivit datelor transmise de companie la mijlocul lunii septembrie."Trei luni consecutive pe plus la TAROM. Suntem pe drumul cel bun. Suntem constienti de rezultatele pozitive obtinute de TAROM. Am reusit sa reducem la jumatate ce s-a pierdut in 2017, asta in conditiile in care pretul combustibilului a crescut exponential. TAROM a demonstrat in acest an ca este o companie puternica si credibila in piata", a subliniat directorul general TAROM, Werner Wolff.Conform documentului, TAROM raporteaza cele mai bune rezultate financiare din ultimii 4 ani. Cresterea veniturilor cu 25% fata de aceeasi perioada a anului trecut ofera increderea ca strategia companiei si masurile din ultima perioada produc efecte pozitive.Transportatorul Romaniei detine una dintre cele mai tinere flote din Europa, alcatuita din 25 de aeronave, si este membru al Asociatiei Internationale a Transportatorilor Aerieni (IATA) din 1993.