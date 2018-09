Un avion Tarom, interceptat de doua aeronave de lupta in Germania

Ziare.

Incidentul s-a petrecut la cateva minute dupa ora locala 09:00, cauza fiind o eroare a echipajului aeronavei romanesti, scrie site-ul de specialitate AVHerald Boeingul 737 al Tarom efectua cursa dintre Bucuresti si Bruxelles, iar la intrarea in spatiul aerian german echipajul nu a reusit sa ia legatura cu controlorii de trafic aerian de la sol.Conform procedurilor, au fost alarmate avioanele de lupta, care au trecut in regim supersonic pentru a intercepta aeronava romaneasca.Sursa citata scrie ca abia in momentul in care cele doua aparate Eurofighter Typhoon germane au ajuns langa Boeing echipajul a utilizat frecventa de urgenta, care nu fusese monitorizata pana atunci.Discutia cu pilotii de lupta a aratat ca romanii au introdus o frecventa gresita atunci cand au intrat in spatiul aerian german si de aceea nu au putut intra in legatura cu solul.Dupa rezolvarea incidentului avioanele de lupta s-au retras la baza, iar Boeingul Tarom si-a continuat zborul spre destinatie.M.D.