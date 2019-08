Cel mai mare producator de tigarete din Romania acuza Guvernul Dancila ca a aflat din presa de majorarea accizelor

Ziare.

Guvernul va majora de la inceputul lunii septembrie acciza pentru tigarete, impactul la nivelul unui pachet urmand sa se situeze la circa 40 de bani. Din majorarea accizei, statul ar urma sa incaseze in perioada septembrie-decembrie circa 160 de milioane de lei."British American Tobacco remarca cu ingrijorare lipsa comunicarii cu actorii economici afectati in procesul de dezvoltare a reglementarilor fiscale din partea Ministerului Finantelor Publice, in contextul recentelor modificari anuntate in spatiul public privind cresterea accizei la tigarete. Dupa o crestere a accizei in ianuarie 2019 care nu a tinut cont de calendarul existent si fara consultari cu mediul de afaceri, Ministerul propune o noua crestere de acciza, la doar 9 luni de la ultima modificare: o masura anuntata de presa pe surse, care denota lipsa de disponibilitate a Ministerului Finantelor pentru transparenta si dialog", se arata intr-un comunicat emis sambata de companie.Reprezentantii BAT spun ca, in locul aplicarii masurilor clare anuntate pentru stoparea traficului ilicit cu tigarete, cu efecte benefice pe termen lung, Guvernul penalizeaza producatorii legali prin majorari de taxe impuse peste noapte."Potrivit informatiilor din spatiul public, intentia Ministerului este de a majora nivelul accizei la tigarete de la 483,74 lei/1.000 de tigarete la 503,97 lei/1.000 de tigarete incepand chiar cu septembrie 2019. O masura surprinzatoare, in contextul in care acciza a fost majorata deja in ianuarie 2019, urmatorul termen de modificare fiind aprilie 2020, conform calendarului de acciza din Codului Fiscal. Similar modificarilor anterioare, taxarea industriei tutunului se dovedeste a fi una dintre solutiile preferate de Ministerul Finantelor pentru acoperirea minusurilor la bugetul de stat, penalizand astfel actorii legitimi din economie, care au un comportament corect si predictibil pentru bugetul de stat", arata compania.BAT mentioneaza ca industria a aflat din presa despre o posibila majorare a accizei in perioada imediat urmatoare."Din pacate,chiar si intr-un orizont de un an. Implementarea sistemului de trasabilitate impus de Directiva Europeana, un proiect complex si foarte costisitor, dar si reducerea nivelului contrabandei pana la un nivel record in mai 2019 sunt exemple ale unui dialog deschis si constructiv intre autoritatile statului si industrie. O crestere a nivelului accizei in acest moment are un impact sever asupra industriei si a economiei in general, in conditiile in care majorarea nu se poate justifica prin cerintele Directivei Europene pentru produsele din tutun: in ianuarie 2019 Romania atinsese un nivel al accizei de 61% din pretul mediu ponderat, peste nivelul de 60% impus de cerintele europene", a declarat Ileana Dumitru, director juridic si relatii publice, British American Tobacco.In 2019, Romania a inregistrat cel mai redus nivel al contrabandei din perioada recenta, anume 14,9%, un rezultat al eforturilor sustinute ale autoritatilor de control privind combaterea traficului ilicit. Aceasta reducere a insemnat majorarea contributiei BAT cu 15% la bugetul de stat in primul semestru al lui 2019 fata de aceeasi perioada a anului trecut, depasind pragul de 3 miliarde de lei doar din accize intr-un interval de sase luni."Sustinem necesitatea adoptarii masurilor de securizare a frontierei anuntate de catre Ministrul Finantelor, ca directie viabila de actiune pentru combaterea traficului ilicit si cresterea veniturilor la bugetul de stat", spun reprezentantii BAT.Pe de alta parte,"Consumatorii romani platesc deja cele mai scumpe tigari din Uniunea Europeana, raportat la puterea de cumparare. O noua crestere neanuntata a accizei va lovi nu doar actorii economici legitimi, care respecta reglementarile in vigoare si contribuie substantial la bugetul de stat, dar si consumatorii cu putere de cumparare redusa, care vor apela inevitabil la piata ilicita", a adaugat Ileana Dumitru, director juridic si relatii publice, British American Tobacco.Prezent de peste 20 de ani pe piata din Romania, British American Tobacco este al doilea cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu peste 1,7 miliarde de euro platiti anul trecut. BAT este prezent pe piata din Romania cu trei mari entitati economice, avand peste 2.500 de angajati directi si 25.000 pe lantul de distributie.British American Tobacco este lider de piata cu peste 53% din piata tutunului din Romania.