Da, domnule Teodorovici, exista spatiu de manevra pentru reducerea taxelor la benzina si motorina

Cum stam la capitolul taxare?

TVA

Taxele indirecte

Concluzie? Reducerea nivelului taxarii in Romania va duce la ieftinirea carburantilor. Si nu doar in teorie.

Iata ca Anul Nou a venit si nicio vorba nu a mai fost suflata de cei de la MFP pe aceasta tema.a consultat datele publicate de Comisia Europeana in raportul periodic Oil Bulletin , pentru a vedea cum stam in ceea ce priveste preturile si taxarea combustibililor, comparativ cu alte state din UE.Pe 7 ianuarie 2019, un litru de benzina costa, in medie, in tara noastra 1,065 de euro.Este al doilea cel mai mic pret din UE: doar bulgarii scot mai putini bani din buzunar cand isi alimenteaza masinile, mai exact 0,978 de euro/litru, in medie.Fata de decembrie 2018, e vorba de o ieftinire de 2,2%, iar comparativ cu inceputul anului trecut, scaderea este de 6,4%.Pe 7 ianuarie 2019, un litru de motorina costa, in medie, in tara noastra 1,139 de euro.Este al saselea cel mai mic pret din UE, astfel ca suntem depasiti de Bulgaria, Austria, Spania, Luxemburg si Lituania.Fata de decembrie 2018, e vorba de o ieftinire de 3%, iar comparativ cu inceputul anului trecut, scaderea este de 1,9%.In prezent, in Romania, 56% din pretul benzinei e compus din taxe, accize si impozite, in timp ce acestea reprezinta 51% in cazul motorinei.Astfel, sunt printre cele mai mici proportii din UE. Mai bine ca noi la acest capitol stau doar Bulgaria, Polonia si Luxemburg. De asemenea, niveluri similare de taxare cu ale noastre mai regasim in Ungaria, Spania, Lituania, Letonia si Austria.La polul opus se afla tarile scandinave, Marea Britanie, Irlanda, Belgia, Olanda, Franta, Italia si Grecia.TVA practicata pentru carburanti in Romania, de 19%, este una dintre cele mai scazute dintre statele membre UE . Un nivel mai mic gasim in Luxemburg (17%) si Malta (18%) . Germania si Cipru se afla la egalitate cu noi. Portugalia si Polonia au o cota de TVA de 23%, in Grecia si Finlanda e de 24%, in Danemarca, Croatia, Suedia - 25%, iar cea mai mare e in Ungaria - 27%.In ceea ce priveste taxarea adiacenta a carburantilor, Romania este tot la coada clasamentului. Avand in vedere ca acestea insumeaza 0,423 de euro la benzina, iata ca suntem depasiti doar de Bulgaria, Ungaria si Polonia.In schimb, cu 0,394 de euro, la motorina suntem depasiti de Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania, Luxemburg si Polonia.Cum birurile reprezinta jumatate din pretul benzinei si motorinei, exista intr-adevar spatiu de manevra. In prezent, cel mai mic nivel de taxare in UE este de 47%.In afara de taxe, celelalte componente in pret sunt:* Costuri logistice (distributie primara si secundara - salarii, intretinere, amortizari);* Costuri de operare retea de distributie (salarii, taxe, impozite locale, utilitati, investitii obligatorii);* Costul materiei prime (inclusiv costurile aferente aprovizionarii si prelucrarii acesteia);* Costuri financiare (dobanzi - credite investitii, curs valutar etc.);* Adaos comercial.Astfel, iata ca pretul combustibilului depinde si de componente volatile, precum cotatia barilului de petrol si cursul dolarului. Si, de asemenea, se poate pune problema ca benzinarii sa nu scada pretul odata cu reducerea taxarii.Dar reducand birurile, soferii sunt mai protejati in raport cu elementele fluctuante. Iar daca companiile de profil nu vor sa reduca pretul, exista institutii abilitate care sa investigheze situatia (Consiliul Concurentei, de exemplu).In plus, statul ar avea de castigat de pe urma ieftinirii carburantilor, caci consumul ar creste atat de mult incat va aduce mai multi bani in visteria autoritatilor.In orice caz, pentru a reduce birurile, cea mai la indemana masura este ca Guvernul sa scoata supraacciza de 7 eurocenti pe litru reintrodusa in toamna anului 2017.Totusi, sa nu uitam ca de ceva vreme lumea intreaga pare sa fi pus gand rau masinilor pe motorina, care sunt cele mai poluante . Iar cum automobilele electrice par a fi viitorul, poate ca e nevoie si de un stimul mai mare in aceasta zona, dincolo de ecovouchere, inclusiv sponsorizarea statiilor de incarcare.