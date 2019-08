De la 1 septembrie se scumpesc tigarile, dupa ce Guvernul a decis sa majoreze acciza

Ziare.

com

Acciza la tigarete creste pentru a fi evitata declansarea actiunii in constatarea neindeplinirii obligatiilor (infringement) impotriva tarii noastre.In acest sens, se impune adoptarea unor masuri pentru a corecta neconcordanta cu Directiva 2011/64/UE, respectiv acciza globala pe tigarete sa reprezinte cel putin 60% din pretul mediu ponderat de vanzare cu amanuntul al tigaretelor eliberate pentru consum.Avand in vedere ca nivelul actual al accizei totale pentru tigarete nu reprezinta cel putin 60% din pretul mediu ponderat de vanzare cu amanuntul al tigaretelor eliberate pentru consum,De asemenea, tinand cont ca potrivit art. 343 alin. (5) din Codul Fiscal, acciza specifica pentru tigarete se determina pe baza pretului mediu ponderat de vanzare cu amanuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem si al accizei totale, precum si faptul ca incepand cu data 1 septembrie 2019 va creste nivelul accizei totale pentru tigarete, se impune actualizarea nivelului accizei specifice pentru tigarete.Totodata, avand in vedere ca nivelul accizei totale pentru tigarete stabilit pentru anul 2020 este mai mic de 503,97 lei/1.000 tigarete, precum si in vederea asigurarii respectarii prevederilor art. 10 alin. (2) din Directiva 2011/64/UE se impune modificarea calendarului privind nivelul accizei totale pentru tigarete prevazut in Anexa nr. 1 de la Titlul VIII din Codul Fiscal.