E oficial: Guvernul introduce taxa pentru sucurile cu zahar. Exista si o exceptie

de la plata accizelor nearmonizate, potrivit proiectului."Sunt exceptate de la plata accizelor nearmonizate: bauturile racoritoare naturale fara adaos de zaharuri, chiar daca zaharurile intrinseci continute de acestea depasesc limita de 5 grame per 100 mililitri produs; amestecurile de bauturi nealcoolice cu sau fara adaos de zaharuri produse pe loc in cadrul unitatilor de alimentatie publica", mentioneaza documentul.Pe de alta parte, pentru bauturile racoritoare al caror continut de zaharuri este intre 5-8 g zaharuri/100 ml, acciza nearmonizata va fi de 0,8 lei/litru iar pentru cele al caror continut de zaharuri este peste 8 g zaharuri/100 ml acciza este de un leu pe litru si va fi datorata de producatori, de importatori sau de cei ce vor achizitiona intracomunitar.Zaharuri libere sunt considerate toate monozaharidele si dizaharidele prezente in bauturi, cu exceptia poliolilor. Zaharuri adaugate sunt glucoza, fructoza, zaharoza, hidrolizatele de amidon, respectiv sirop de glucoza, sirop cu inalt continut de fructoza si alte preparate cu zahar folosite ca atare sau adaugate in cursul prepararii bauturilor.Nu se includ zaharurile prezente in mod natural in sucurile de fructe neindulcite sau in miere, precizeaza initiatorii ordonantei.Potrivit notei de fundamentare care insoteste proiectul de act normativ, masura accizarii bauturilor racoritoare descurajeaza consumul de alimente nesanatoase si aduce venituri care pot fi investite in educatie si sanatate."In ceea ce priveste alimentele cu adaos mare de zaharuri, produsele incriminate a avea un impact mai mare asupra sanatatii sunt produsele lichide, precum bauturile racoritoare indulcite cu zahar, deoarece consumatorul nu are imaginea concreta a cantitatii de calorii ingerate, spre deosebire de produsele zaharoase solide asupra carora perceptia calorica este bine cunoscuta.In plus, caloriile lichide nu au proprietati puternice de satietate si nu suprima foamea, astfel ca ele sunt consumate in cantitati mult mai mari, aportul caloric fiind in ansamblu mai mare, cu impact important asupra sanatatii consumatorilor.In acest sens, se impune adoptarea unor masuri in vederea combaterii consumului de bauturi racoritoare cu continut ridicat de zaharuri libere, prin introducerea acestora in sfera produselor supuse accizelor nearmonizate", se precizeaza in nota de fundamentare.Potrivit initiatorilor, in Uniunea Europeana, 52% din populatia adulta este in prezent supraponderala, iar din aceasta proportie 17% sufera de obezitate. De asemenea, se releva cifre ingrijoratoare si in cazul obezitatii infantile, cu repercusiuni importante asupra sanatatii viitorului adult."Organizatia Mondiala a Sanatatii recunoaste contributia alimentelor cu exces de ingrediente daunatoare in etiopatogenia bolilor cronice netransmisibile, inclusiv a obezitatii si a bolilor cardiovasculare. In aria larga a masurilor care au ca scop modificarea consumului de alimente nesanatoase exista si posibilitatea suprataxarii unor produse care contin un nivel exagerat din nutrienti considerati daunatori (zahar, sare, grasimi saturate) ", se mai arata in document.Accizarea bauturilor racoritoare cu continut ridicat de zahar