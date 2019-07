Buget epuizat! Guvernul nu mai are bani sa le restituie transportatorilor supraacciza la motorina

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa al UNTRR, transmis miercuri, prin restituirea supraaccizei firmelor de transport rutier, consumul de motorina este mentinut in Romania, de unde statul poate incasa TVA si restul de acciza.Din datele recente, publicate de Comisia Europeana (CE), analizate de Uniunea Transportatorilor, rezulta un cost pentru firmele de transport rutier (pret motorina fara TVA si cu acciza recuperabila) de 0,96 euro/litru in Romania, in comparatie cu Ungaria - de 0,95 euro/litru, Bulgaria - de 0,92 euro/litru sau Slovenia - de 0,94 euro/litru."Fara acciza recuperabila si TVA, costul pentru firmele de transport rutier din Romania ar ajunge la peste 1 euro/litru, iar volumele de motorina alimentate de transportatorii rutieri vor migra catre tarile vecine, cu impact negativ asupra bugetului de stat. Totodata, transportatorii rutieri vor fi nevoiti sa majoreze tarifele de transport cu cel putin 12% ca urmare a intarzierii rambursarii supraaccizei pentru transportatorii rutieri, crestere care se va resimti direct si imediat in preturile platite de populatie", noteaza transportatorii.Conform UNTRR, in perioada 2014 - 2017, au fost aprobate 2.638 cereri de restituire a supraaccizei, in valoare de peste 67,6 milioane lei.Pe de alta parte, transportatorii precizeaza ca, la finalul anului 2018, in urma interventiilor UNTRR privind implementarea unei scheme de rambursare a supraaccizei, aproape 150 de firme de transport rutier au depus 311 cereri si au beneficiat de facilitate, MFP achitand catre acestea peste 8,18 milioane lei, "in conditiile in care operatorii de transport au avut posibilitatea de a solicita restituirea de accize incepand cu data de 25 august 2018 prin sistemul informatizat pentru motorina achizitionata incepand cu data de 30 martie 2018".Pentru acest an,. "In acest sens, UNTRR solicita Guvernului sa aloce un buget suficient schemei de rambursare a supraaccizei in 2019 si sa plateasca sumele aferente firmelor de transport rutier fara intarzieri, in termenul prevazut de legislatie", se arata in comunicatul citat.Transportul rutier a fost, in 2018, principalul contributor la exportul de servicii al Romaniei, cu un total de 5,144 miliarde de euro, cu aproape 14% mai mult decat intreaga ramura de servicii telecom si IT.De asemenea, transportul rutier genereaza aproape un sfert din exportul total de servicii al Romaniei, de 22 miliarde de euro, iar in 2018 a realizat un excedent de 3,765 miliarde de euro, reprezentand aproape jumatate din soldul total al comertului international cu servicii, de 8,1 miliarde euro.UNTRR este o organizatie profesionala si patronala, neguvernamentala, independenta, apolitica, fondata in anul 1990 pe principii democratice, care promoveaza si apara interesele transportatorilor rutieri pe plan intern si international, inregistrand de la infiintare pana in prezent peste 16.000 de firme inscrise - operatori care efectueaza transporturi interne si internationale de marfa si persoane.