Guvernul vrea sa introduca o taxa pentru bauturile racoritoare cu continut ridicat de zahar (surse)

Astfel, la propunerea Ministerului Sanatatii se are in vedere introducerea sub forma de acciza nearmonizata a unei taxe pentru bauturile racoritoare cu continut ridicat de zahar de cel putin 5 grame la 100 de mililitri (ml) pe produs."Masura are ca scop descurajarea consumului de produse nesanatoase (...) . O astfel de masura exista in mai multe state europene, ca de exemplu in Marea Britanie (model pe care l-a avut si Romania in vedere), Danemarca, Franta, Ungaria si Finlanda", au precizat sursele citate.Potrivit acestora, acciza nearmonizata va fi de 0,8 lei/litru pentru 5-8 grame/100 de ml si de un leu pe litru pentru mai mult de 8 grame pe 100 ml si va fi datorata de producatori, de importatori sau de cei ce vor achizitiona intracomunitar."Impactul este semnificativ, de 320 milioane lei in patru luni de aplicare. In principiu se are in vedere aplicarea din luna septembrie", au mai spus sursele citate, care au subliniat ca in Romania consumul de bauturi racoritoare este 80 de litri/persoana/an.