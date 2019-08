Majorarea accizei la tigarete se amana pentru 2020

Cel mai mare producator de tigarete din Romania aflase din presa de majorarea accizelor

Ziare.

com

Initial, masura era prevazuta sa intre in vigoare in luna septembrie, anul acesta, iar autoritatile spuneau ca din majorarea accizei statul urma sa incaseze in perioada septembrie-decembrie circa 160 de milioane de lei.Potrivit unui proiect de ordonanta de modificare a Codului Fiscal publicat de Ministerul Finantelor, de la 1 ianuarie 2020 acciza va creste de la 483,74 lei/1.000 tigarete la 503,97 lei/1.000 de tigarete."Avand in vedere ca nivelul actual al accizei totale pentru tigarete nu reprezinta cel putin 60 % din pretul mediu ponderat de vanzare cu amanuntul al tigaretelor eliberate pentru consum, se impune cresterea nivelul accizei totale pentru tigarete, incepand cu 1 ianuarie 2020, de la 483,74 lei/1.000 tigarete la 503,97 lei/1.000 de tigarete", se arata in nota de fundamentare ce insoteste proiectul.Ministerul de Finante spune ca masura de a majora acciza este necesara "pentru a corecta neconcordanta cu Directiva 2011/64/UE, respectiv acciza globala pe tigarete sa reprezinte cel putin 60% din pretul mediu ponderat de vanzare cu amanuntul al tigaretelor eliberate pentru consum".Majorarea accizei la tigarete a fost anuntata intr-un alt proiect de ordonanta "privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare" publicat in data de 6 august pe site-ul Ministerului de Finante. Proiectul cuprindea insa si alte masuri, cum ar fi taxe pe sucurile cu zahar, reduceri de personal si restrictii pentru bugetari.Proiectul ar fi trebuit adoptat in sedinta de guvern de saptamana trecuta, insa a fost retras. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat ca urmeaza o discutie mai detaliata si ca va comunica mai bine masurile cuprinse in proiect, cu documente din partea Comisiei Europene."Nu o sa mai intre astazi in sedinta de guvern. O sa fie o discutie mai detaliata. Am vazut fel de fel de informatii nejustiicate. Ma refer si la acciza pe tutun. Scrisoarea Comisiei Europene spune foarte clar ca cel tarziu 1 ianuarie 2020 este obligatia de aplicare a acestei armonizari.Este o dorinta de a duce in derizoriu, de a duce informatii incorecte. O sa comunicam mai bine, mai clar, cu documente din partea Comisiei Europene", a spus atunci Teodorovici.In momentul in care se anuntase initial majorarea, British American Tobacco, cel mai mare producator de tigarete din Romania, a acuzat ca Guvernul bulverseaza din nou calendarul accizei la tigarete "British American Tobacco remarca cu ingrijorare lipsa comunicarii cu actorii economici afectati in procesul de dezvoltare a reglementarilor fiscale din partea Ministerului Finantelor Publice, in contextul recentelor modificari anuntate in spatiul public privind cresterea accizei la tigarete.Dupa o crestere a accizei in ianuarie 2019 care nu a tinut cont de calendarul existent si fara consultari cu mediul de afaceri, Ministerul propune o noua crestere de acciza, la doar 9 luni de la ultima modificare: o masura anuntata de presa pe surse, care denota lipsa de disponibilitate a Ministerului Finantelor pentru transparenta si dialog", se arata intr-un comunicat emis sambata de companie.Reprezentantii BAT spun ca, in locul aplicarii masurilor clare anuntate pentru stoparea traficului ilicit cu tigarete, cu efecte benefice pe termen lung, Guvernul penalizeaza producatorii legali prin majorari de taxe impuse peste noapte.