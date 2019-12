Scapam de supraaciza pe carburanti? Proiectul a trecut de Comisia pentru Buget a Camerei

Ziare.

com

Proiectul de lege vizeaza modificarea Codului Fiscal prin eliminarea,, a supraaccizei la carburanti si a supraimpozitarii contractelor part-time."Avand in vedere toate efectele negative generate de acciza majorata pentru carburanti si de supra-impozitarea contractelor de munca cu timp partial (prin modalitatea de determinare a bazei de calcul pentru contributiile sociale si a contributiilor de asigurari de sanatate), propunem urmatoarele masuri:- Diminuarea accizei la carburanti, la nivelul anterior majorarii operate in a doua parte a anului 2017;- Eliminarea supra-impozitarii contractelor de munca cu timp partial si aplicarea unei baze de calcul pentru contributiile sociale si a contributiilor de asigurari sociale de sanatate in functie de salariul realizat si nu in functie de salariul de baza minim brut pe tara, care tine de o decizie discretionara a Guvernului", arata expunerea de motive a actului normativ.Deputatul PNL Robert Sighiartau sustine ca romanii trebuie sa scape de supraacciza la carburanti si supraimpozitarea muncii part-time."Am inregistrat o prima mare victorie in Comisia pentru buget, finante si banci a Camerei Deputatilor: Supraacciza la carburanti si supraimpozitarea contractelor part-time au fost eliminate! Urmeaza batalia si votul final in plenul Camerei. Sunt sigur ca vom fi victoriosi si acolo. Romanii trebuie sa scape de supraacciza oneroasa la carburanti si de supraimpozitarea muncii part-time. Ar fi unele dintre cele mai bune vesti de sarbatorile de iarna", a scris pe Facebook Robert Sighiartau