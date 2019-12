Supraacciza pe carburanti si supraimpozitarea contractelor part-time vor fi eliminate de la 1 ianuarie 2020

Ziare.

Au fost 280 de voturi pentru, 1 vot impotriva si 2 abtineri. Legea urmeaza sa mearga acum la presedintele Klaus Iohannis pentru promulgare.PSD, prin vocea Olgutei Vasilescu, a criticat proiectul de lege care vizeaza modificarea Codului Fiscal, in timpul dezbaterii din plenul Camerei Deputatilor, afirmand ca statul va pierde 4,5 miliarde de le de la buget."Pierdeti 4,5 miliarde de la bugetul statului. 1,5 miliarde pentru impozitatea part-time si 3 miliarde pentru supraacciza. Dupa ce am introdus aceasta taxare la part-time, in prima luna 89.000 de contracte au trecut din economia gri la alb. In lunile urmatoare, inca 200 de mii de contracte au trecut la alb. Buticarilor, persoane care lucreaza la buticuri, li se platea contribututia la 4 ore si lucrau de fapt 8 sau 10 ore.Cand am definitivat Legea pensiilor, am intalnit persoane care mi-au spus ca au lucrat 35 de ani si totusi la calculul pensiei ies cu o pensie sub cea minima garantata. I-am intrebat: 'Cate ore ati lucrat?' Mi-au spus: '8, 10 ore'. Si aveau contractul de 2 ore pe zi. Va dispar 1,5 miliarde de lei, sa vedem de unde o sa ii acoperiti", a spus Olguta Vasilescu.Ea a precizat ca si PSD a eliminat supraacciza la carburanti si, cu toate acestea, pretul la pompa nu a scazut."Supraacciza am eliminat-o si noi si ne-am trezit ca pretul la pompa nu a scazut. Pot sa pun pariu ca nici acum nu o sa scada. Chiar si Guvernul, printr-o nota interna, va roaga sa nu votati aceasta lege si sa nu eliminati supraacciza", a completat Olguta Vasilescu.Cu toate astea, Olguta Vasilescu a subliniat ca PSD va vota eliminarea supraaccizei."O sa va ajutam si o sa votam acest proiect de lege ca sa intelegeti si dumneavoastra ce am inteles noi, care apropo am eliminat 102 taxe, inclusiv aceasta supraacciza. Dupa care am vazut ce o sa vedeti si dumneavoastra de saptamana viitoare incolo, cand o sa produca efecte aceasta lege, ca degeaba am eliminat supracciza, ca pretul la pompa nu a scazut si nu am facut altceva decat sa bagam in buzunarul marilor companii niste bani pe care ar fi trebuit sa ii ia statul. Dar daca nu ii vreti, nu e niciun fel de problema", a spus Olguta Vasilescu.In replica, deputatul PNL, Florin Roman, a sustinut ca prin aceasta lege se va face dreptate."Vom face dreptate, vom face asa cum am spus in campanie", a declarat Roman.Si deputatul PMP Petru Movila a precizat ca este de acord cu eliminarea supraaccizei, pentru ca banii nu au fost folositi pentru ce s-a promis."Scopul supraaccizei a fost investirea banilor in infrastructura, dar suma a fost folosita in alte directii. Noi vom vota pentru eliminarea supraaccizei", a afirmat Movila.Marti, proiectul a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru Buget a Camerei Deputatilor Reamintim ca supraacciza la carburanti a fost reintrodusa in doua etape, in septembrie si octombrie 2017, fapt ce a dus aproape imediat la scumpiri destul de semnificative