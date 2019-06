Teodorovici, despre eliminarea supraaccizei la carburanti: Este o discutie in continuare

Ziare.

"Cu acciza aceasta la combustibil este o discutie in continuare. O sa-i spun si doamnei prim-ministru pentru a vedea exact forma cea mai buna, perioada sau momentul cel mai bun pentru ca o astfel de decizie sa fie si ea dusa.Stiti foarte bine ca sunt o persoana, unii ar spune nu neaparat liberal, liberala in gandire, in sensul ca oricat ar incerca unii si altii sa-mi puna in carca taxe, impozite, adoptari contra mediului de afaceri, nu o sa reuseasca pentru ca totusi mediul de afaceri are o alta abordare si o alta perceptie", a declarat Eugen Teodorovici.Ministerul Finantelor declara, la inceputul lunii septembrie din 2018, la postul public de televiziune, ca va realiza o analiza si, pana la finele anului urma sa faca o propunere la nivelul Guvernului referitoare la supraacciza pe carburanti, lasand sa se inteleaga faptul ca ar fi in favoarea eliminarii taxei."O sa fie o discutie la nivel de Guvern... Va fi o propunere din partea noastra ca minister de Finante vizavi de supraacciza. Pana la final de an o sa vedeti o propunere in acest sens. Vom face analize si vedem exact care este situatia. Dupa cum stiti bine, in Romania prima actiune este sa spui ca e un minus pe buget daca scoti o taxa, un impozit. Trebuie sa te uiti la efectul de runda a doua.Daca o astfel de masura poate produce in economie efecte pozitive, este foarte bine si va dau un exemplu foarte interesant legat de cresterea rovinietei sau alinierea acestei roviniete la o directiva europeana. Si chiar a fost o discutie in Guvern si nu va ascund acest lucru si doamna prim-ministru a decis amanarea unei astfel de masuri, ceea ce este foarte corect, pentru ca o crestere a ei chiar daca se aplica transportatorilor efectele erau in economie.Doamna prim-ministru intr-o sedinta de guvern de saptamanile trecute a decis sa nu luam o astfel de decizie, chiar daca i s-a invocat ca este o aliniere la o directiva europeana", a spus atunci Eugen Teodorovici.