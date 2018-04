Un senator vrea sa suprataxeze sucurile cu zahar: Romania are cel mai mare consum de racoritoare indulcite din Europa

Taxa la producator

Initiatorul proiectului, senatorul USR Adrian Wiener, spune ca masuri similare au fost luate de mai multe tari, iarSenatorul Adrian Wiener (USR Arad) a declarat, marti, ca a finalizat redactarea unui proiect de lege la care a lucrat cateva luni, privind scaderea consumului de sucuri cu zahar, iar in momentul de fata strange semnaturi in Parlament."Proiectul va fi depus la Senat saptamana viitoare, iar acum are loc strangerea semnaturilor. Pana azi (marti - n.red.), am primit semnaturi de la toti colegii carora le-am prezentat proiectul, indiferent de partidul din care fac parte, dar mai important este ca au semnat liderii de grupuri parlamentare", a spus Wiener, care este medic, fost manager al Spitalului Judetean Arad.Senatorul afirma ca scopul actului normativ este acela de a descuraja consumul de sucuri care au continut mare de zahar si, implicit, diminuarea incidentei bolilor cardiovasculare, a diabetului zaharat, a obezitatii sau cancerului."Numeroase studii stiintifice arata, fara nici un fel de dubiu, o asociere pozitiva intre consumul de bauturi racoritoare cu adaos de zaharuri si incidenta obezitatii si diabetului zaharat. Un studiu recent publicat de cercetatorii de la Cancer Council Australia si Universitatea din Melbourne indica o relatie directa intre consumul constant de bauturi racoritoare cu adaos de zaharuri si 13 tipuri de cancer, independent de greutatea corporala", spune senatorul.Adrian Wiener afirma ca a discutat cu specialisti inainte de redacarea proiectului si a aflat ca bauturile racoritoare sunt cea mai importanta sursa pentru aportul de zaharuri libere in dieta occidentala.iar incidenta diabetului zaharat este cea mai mare din UE. In conditiile in care consumul de zahar creeaza dependenta, populatia Romaniei este vulnerabila, in special componenta consumatorilor cu nivel al educatiei si al veniturilor inferioare", a declarat parlamentarul.Solutia propusa pentru descurajarea consumului de sucuri este introducerea unei taxe la producatori."Pentru limitarea consumului de zahar, solutia cea mai eficienta este introducerea unei taxari la nivel de producator, care pe de o parte sa-i stimuleze pe acestia sa modifice reteta, in sensul reducerii cantitatii de zahar, iar pe de alta parte sa determine consumatorii sa scada consumul bauturilor nesanatoase (...) Sumele colectate la bugetul de stat prin implementarea acestei masuri vor fi directionate catre programele de sanatate pentru urgente, AVC si boli cardiace.Daca nu luam acum aceasta masura, exista riscul ca peste un anumit numar de ani sa facem fata unui varf al incidentei diabetului si bolilor cardiovasculare in Romania, cu un cost social urias", a declarat initiatorul.In expunerea de motive care insoteste proiectul se arata ca intr-un singur pahar de batura nealcoolica indulcita cu zaharuri exista in medie de 40 de grame de zahar - echivalentul a 10 lingurite de zahar cristalin, iar "cele mai uzuale bauturi de acest gen contin aproximativ 110 grame de zahar pe litru".Conform senatorului, masuri similare au fost luate in Marea Britanie (2018), Franta (2012), Norvegia (are taxa pe zahar din 1922), Irlanda, Mexic si ar ruma sa fie adoptate in tari precum Africa de Sud si Australia.