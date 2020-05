Amnistie fiscala pentru firme si persoane fizice: Cine achita restantele pana in decembrie scapa de penalitati si dobanzi

Cei mai multi beneficiari sunt din sectorul economic privat

Masura va sprijini mediul de afaceri lovit de criza COVID-19 si va avea un efect pozitiv asupra incasarilor bugetare din acest an, informeaza Ministerul de Finante.Principalele beneficii ale introducerii amnistiei sunt relansarea economiei si depasirea unor probleme economice ale contribuabililor, precum si diminuarea datoriilor acestora, mai precizeaza ministerul.Prin aprobarea amnistiei se are in vedere incasarea obligatiilor bugetare restante la 31 martie 2020, precum si obligatiile bugetare cu termene de plata intre 1 aprilie 2020 si 15 decembrie 2020, astfel ca, pe de o parte, anularea accesoriilor sprijina contribuabilii care pot folosi lichiditatile de care dispun pentru continuarea activitatii afectata direct sau indirect de criza COVID-19 si permite curatarea bilanturilor de datorii, iar pe de alta parte, se asigura o crestere a veniturilor la bugetul general consolidat.MFP estimeaza un impact bugetar pozitiv de pana la 2 miliarde de lei.Facilitatile fiscale vizeaza toti contribuabilii care au datorii restante la 31 martie 2020 (persoane fizice, juridice, persoane fizice care desfasoara activitati economice sau profesii libere, entitati fara personalitate juridica, institutii publice etc). Cei mai multi beneficiari sunt din sectorul economic privat.Ordonanta de urgenta elaborata de MFP reglementeaza 4 tipuri de facilitati fiscale si acopera toata situatiile cu care se pot confrunta contribuabilii.vizeaza anularea dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, in cazul contribuabililor care la aceasta data au in sold atat obligatii bugetare accesorii, cat si obligatii bugetare principale.In acest caz, pentru a beneficia de masura anularii accesoriilor, contribuabilii trebuie sa plateasca obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020, sa achite obligatiile curente (cele aparute dupa 31 martie 2020), sa depuna toate declaratiile fiscale si sa depuna cererea de anulare a accesoriilor pana la 15 decembrie 2020."Cu alte cuvinte, la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, contribuabilul nu trebuie sa mai aiba niciun fel de datorie, cu exceptia accesoriilor care se anuleaza", precizeaza Ministerul Finantelor.are in vedere anularea dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declaratie rectificativa, cu scadenta anterioara datei de 31 martie 2020 inclusiv.In acest caz, contribuabilii care considera ca sunt erori in sumele declarate initial pot depune declaratie rectificativa prin care sa declare obligatiile suplimentare si pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligatiilor declarate suplimentar daca plateste aceste obligatii, precum si obligatiile curente (cele nascute dupa 31 martie 2020), depune toate declaratiile fiscale si, bineinteles, depune cererea de anulare a accesoriilor pana la 15 decembrie 2020.se refera la anularea dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020, inclusiv daca la aceasta data contribuabilul are in sold doar accesorii, iar obligatiile bugetare principale au fost stinse.Si in acest caz, pentru a beneficia de masura anularii accesoriilor, contribuabilii trebuie sa plateasca obligatiile curente (cele nascute dupa 31 martie 2020), sa depuna toate declaratiile fiscale si sa depuna cererea de anulare a accesoriilor pana la 15 decembrie 2020.vizeaza anularea dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisa ca urmare a inspectiei fiscale sau verificarii situatiei fiscale personale, care este in curs de derulare la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta.In acest caz, contribuabilii care la data intrarii in vigoare a ordonantei au in derulare o inspectie fiscala ori o verificare a situatiei fiscale personale pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligatiilor stabilite suplimentar de organul de control, daca platesc aceste obligatii pana la termenul de plata stabilit in decizia de impunere si daca depun cererea de anulare a accesoriilor in termen de 90 de zile de la data comunicarii deciziei, indiferent daca acest control a fost finalizat pana la 15 decembrie 2020 sau ulterior acestei date.Aceste facilitati fiscale pot fi aplicate si de autoritatile administratiei publice locale, optional, daca consiliul local stabileste, prin hotarare, aplicarea acestor prevederi, precum si procedura aplicabila.Facilitatile fiscale sunt aplicate si de alte autoritati sau institutii publice care administreaza obligatii bugetare, in sensul ca si aceste entitati anuleaza accesoriile pentru obligatiile bugetare pe care le administreaza, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de ordonanta de urgenta.la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, in scopul acordarii posibilitatii de a beneficia de anularea accesoriilor,Daca indeplineste conditiile, un contribuabil poate beneficia de anularea accesoriilor in oricare dintre facilitatile fiscale mentionate anterior.Astfel,daca pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv indeplineste conditiile prevazute de ordonanta de urgenta.