E oficial: Guvernul Orban desfiinteaza Split TVA. Firmele isi vor lua inapoi banii platiti defalcat

Mecanismul de split TVA a fost introdus initial in anul 2017 si fusese gandit astfel incat sa devina obligatoriu pentru toate firmele incepand cu anul 2018.Pana la urma, insa, mecanismul a fost obligatoriu doar pentru societatile care aveau restante la plata TVA si pentru cele aflate in insolventa si optional pentru celelalte.In repetate randuri, analisti economici au declarat ca mecanismul este dezavantajos pentru firme, in orice situatie. Cu alte cuvinte, mecanismul afecta, inainte de toate, societatile carora li se aplica direct. Dar le afecta si pe cele care doar aveau relatii comerciale cu firmele care plateau TVA defalcat.Potrivit datelor centralizate de Profit.ro , mecanismul de split TVA se aplica acum pentru 19.917 firme, din care 190 de contribuabili mari, 1.667 mijlocii, precum si 18.060 mici.Comisia Europeana a transmis in repetate randuri ca split TVA este o masura abuziva. Inca din 2017, Comisia a transmis ca e nevoie de consulari pentru o asemenea masura, dar coalitia PSD-ALDE a ignorat mesajele.Fostul ministru de Finante social-democrat Eugen Teorodovici a cerut derogare de la CE pentru aplicarea split TVA. Si nu a primit-o. Dar mecanismul s-a aplicat oricum, in ciuda dezaprobarii vadite a CE.In cele din urma, CE a transmis ca daca Romania vrea sa evite infringementul, split TVA trebuie eliminat cel mai tarziu pana la 1 ianuarie 2020.In cele din urma, modificarile operate de Guvernul Orban pentru a opri inregistrarea firmelor in sistemul split TVA, pentru a desfiinta mecanismul si pentru a le returna firmelor banii colectati defalcat au fost publicate in Monitorul Oficial, pe 23 decembrie.