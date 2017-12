Guvernul amana cu sase luni plata obligatiilor fiscale intr-un cont unic, ca sa nu creeze haos la Trezorerie

Ziare.

"Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta carede intrare in vigoare a normei privind efectuarea platii obligatiilor fiscale administrate de organul fiscal central, respectiv de la 1 ianuarie 2018 la. Astfel, pana la 1 iulie 2018, vor putea fi utilizate cele doua conturi unice valabile pana la 31 decembrie 2017.Masura are scopul sa protejeze contribuabilii de buna-credinta, care vor evita astfel riscul depunerii de cereri pentru corectarea erorilor din documentele de plata sau de calculare a obligatiilor fiscale accesorii in cazul nevalabilitatii platii", se arata intr-un comunicat de presa al Guvernului.In prezent, in unul dintre cele doua conturi de la Trezorerie, sunt achitate impozitul pe profit, venit sau dividende, impozitul pe veniturile microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitati, iar in celalalt sunt platite contributiile la pensie, sanatate si somaj."Amanarea termenului de aplicare s-a stabilit avand in vedere modificarile legislative recent adoptate in domeniul fiscal, care implica din partea contribuabililor conformarea la noile cerinte de raportare si indeplinire a obligatiilor declarative si de plata", se mai arata in comunicatul Executivului.