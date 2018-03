Ministerul de Finante anunta ca persoanele fizice vor depune un singur formular cu veniturile realizate

Ziare.

com

Pentru anul in curs, formularul unic va putea fi depus pe suport de hartie pana pe 15 mai. Din urmatoarea zi, acest lucru se va putea face si online."Pentru anul 2018 se afla in analiza posibilitatea introducerii unui sistem de bonificatii pentru contribuabilii care achita anticipat obligatiile fiscale datorate. Daca declaratia se depune prin Spatiul Virtual Privat, bonificatia este de 10% daca suma este achitata integral pana la 15 iulie 2018. De asemenea, se acorda o bonificatie de 5%, daca obligatiile fiscale sunt achitate integral pana la 30 septembrie", se arata in document.Daca declaratia se depune pe suport de hartie si se platesc obligatiile pana la 15 iulie, bonificatia este de 5% si de 2% pana la 30 septembrie, mentioneaza MFP.Conform sursei citate, calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate nu este conditionata de plata unor contributii la anumite termene.In anul 2018, pana la termenul de depunere a declaratiei unice, respectiv 15 iulie 2018, se reglementeaza ca persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente isi pastreaza calitatea de asigurat, astfel incat sa beneficieze in continuare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale.