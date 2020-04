Studiu PwC Romania: 90% dintre companii considera ca amanarea platii obligatiilor fiscale este cea mai utila dintre masurile fiscale luate in actualul context

Ziare.

com

, a declaratIn ceea ce priveste impactul masurilor luate de autoritati in contextul pandemiei COVID-19, marea majoritate a respondentilor au apreciat ca benefice si alte masuri luate in zona fiscala, astfel:- 88% considera ca binevenita masura de amanare a termenului de plata pentru impozitul pe cladiri, teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport (inclusiv termenul pentru acordarea bonificatiei) de la 31 martie 2020 pana la 30 iunie 2020- 70% cred ca este utila masura ce stabileste platile anticipate trimestriale la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent., a aratatIn ceea ce priveste masurile propuse public de mediul de afaceri, companiile au raspuns astfel:- 70% spun ca ar fi utila implementarea facturarii si arhivarii electronice- 64% considera benefica deductibilitatea integrala din punct de vedere fiscal pentru donatii efectuate pentru eradicarea si combaterea Covid-19- 58% sunt de parere ca ar fi nevoie de emiterea prin Spatiul Privat Virtual a certificatelor de inregistrare, de rezidenta, de inregistrare si orice alte certificate- 52% ar vrea deductibilitatea integrala pentru provizioanele pentru risc de neplata constituite ca urmare a efectelor pandemiei, precum si ajustarea bazei de impozitare a TVA pentru creante neincasate in perioada in care este aplicabila starea de urgenta precum si pentru 60 zile dupa data de incetare a acesteia- 34% cred ca ar fi utila implementarea rambursarii TVA cu control ulterior pentru toti contribuabilii, indiferent de suma solicitata la rambursare, a declaratMasurile in domeniul taxarii luate de alte state au fost colectate si centralizate de firmele din reteaua PwC.Dintre acestea, unele se afla in discutii in Romania.- Rambursarea accelerata a TVA (Belgia, Luxemburg si Letonia)- Prelungirea termenului pentru depunerea declaratiilor fiscale / plata obligatiilor fiscale (Italia, Cehia, Belgia, Austria, Malta, Franta, Luxemburg)Stimulente fiscale pentru donatiile efectuate de contribuabili (Grecia, Italia, Polonia, Ucraina)- Suspendarea actiunilor de control fiscal / control fiscal online (Austria, Italia, Franta, Polonia)- Contribuabilii pot deduce pierderea inregistrata in 2020 din veniturile obtinute in 2019 (Polonia) - impozit pe profit si impozit pe salarii.Studiul PwC Romania HR Barometru a fost derulat in perioada 23-26 martie 2020 pe baza informatiilor furnizate de 91 de companii din sectoarele: bunuri de larg consum, auto (productie si distributie), transporturi, farmaceutic, IT&C, servicii financiare, energie (productie, utilitati, distributie), distribuitori (retail & logistica), servicii externalizate, altele.Misiunea PwC este de a construi incredere in cadrul societatii si de a contribui la rezolvarea unor probleme importante. Firmele din reteaua PwC ajuta oamenii si