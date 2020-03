CNAIR: Valabilitatea rovinietei nu se prelungeste automat in perioada starii de urgenta

Ziare.

"Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public si intrebarile primite in aceasta perioada cu privire la mentinerea valabilitatii rovinietelor care expira in perioada starii de urgenta, CNAIR informeaza utilizatorii retelei de drumuri nationale si autostrazi ca rovinietele nu se incadreaza in categoria "documentelor eliberate de autoritatile publice", motiv pentru care valabilitatea acestora inceteaza la sfarsitul ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitat tariful", mentioneaza sursa citata.CNAIR a pus la dispozitia conducatorilor auto, pe portalurile www.cnadnr.ro (sectiunea Verificare Rovinieta) si www.erovinieta.ro, un instrument prin care se poate verifica valabilitatea rovinietei, prin introducerea datelor vehiculului (numar de inmatriculare, numar de identificare).