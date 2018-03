Soferii care conduc fara rovinieta si nu sunt instiintati in 4 luni scapa de amenda. Legea a fost promulgata

Ziare.

Legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania a fost adoptata de Camera Deputatilor in 6 februarie "Camera Deputatilor, in calitate de camera decizionala, a adoptat azi (6 februarie - n.r) cu unanimitate de voturi un proiect de lege care modifica Ordonanta 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe retelele de drumuri nationale din Romania.Modificarea legislativa se impunea avand in vedere ca norma nu era suficient de clara, instantele interpretand in mod diferit situatii reclamate de multi cetateni in cazul amenzilor aplicate in mod repetate in lipsa rovinietei", a declarat deputatul PNL Lucian Bode.In forma adoptata se arata ca soferii nu mai pot fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii contraventiei si pana la data comunicarii acesteia. Totodata, apar modificari si in ceea ce priveste prescrierea sanctiunii."Aplicarea sanctiunii se prescrie in termen de patru luni de la data savarsirii faptei, procesul verbal de constatare a contraventiei se transmite obligatoriu in doua luni de la data aplicarii contraventiei, iar intervalul de la data savarsirii contraventiei pana la data comunicarii procesului verbal nu se mai poate aplica alta sanctiune".De asemenea, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare.Legea intra in vigoare la sasa luni de la publicarea in Monitorul Oficial.