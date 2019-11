13 state din UE au blocat un plan prin care plata taxelor de catre multinationale ar deveni mai transparenta

Ziare.

com

Daca actul legislativ ar fi fost aprobat, ar fi putut fi demarate negocierile cu Parlamentul European in vederea finalizarii legii. Parlamentul European a aprobat versiunea sa a legii inca din 2017.In pofida eforturilor Finlandei, tara care in prezent detine presedintia rotativa a Consiliului UE, o minoritate de blocaj compusa din 13 state a respins planul, multe din cauza mecanismului legal utilizat de UE, transmite Bloomberg."Pare sa existe un sprijin larg pentru ideea privind cresterea transparentei cu privire la raportarea taxelor companiilor dar este clar ca exista si o opozitie puternica fata de baza juridica a acestei propuneri. In consecinta, este nevoie de mai multa munca pentru aceasta propunere", a declarat ministrul finlandez al Muncii, Timmo Harakka.Luxemburg, Irlanda, Suedia, Austria, Cipru si Malta se numara printre cele 13 state care insista ca acest act legislativ ar trebui sa fie considerat o lege in domeniul fiscal si nu ca o lege care vizeaza piata unica a UE. Uniunea Europeana a utilizat principiul juridic al pietei unice ca o baza legala pentru acest act legislativ si pentru ca, spre deosebire de o lege in domeniul fiscal, legile care vizeaza piata unica nu au nevoie de aprobarea unanima a statelor membre.In schimb, Finlanda si alte state membre in frunte cu Franta, Italia, Spania, Polonia, Olanda, Danemarca si Belgia au sustinut in cursul dezbaterilor ca legislatia are legatura cu transparenta si nu cu fiscalitatea."Legislatia nu impune o taxa si nu afecteaza baza de taxare a corporatiilor. In consecinta nu afecteaza suveranitatea statelor membre in domeniul fiscalitatii nationale", a spus Timmo Harakka.Acesta a fost primul vot care a fost exprimat dupa mai mult de trei ani de la propunerea legislatiei. Potrivit unor oficiali din cadrul presedintiei finlandeze la Consiliul UE, daca un singur stat membru ar fi aprobat planul, acesta ar fi putut merge mai departe.