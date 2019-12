BusinessMark a incheiat seria de evenimente "Tax & Finance Forum" din aceasta an, la Timisoara

Ziare.

Conferinta, organizata cu sprijinul Camerei Consultantilor Fiscali, s-a desfasurat la Hotel Timisoara si a fost adresata atat companiilor din mediul privat, cat si celor din sectorul public.Astfel, expertii din cele mai importante companii de consultanta fiscala au prezentat si analizat tendinte si politici fiscale romanesti si internationale, in cadrul a doua sesiuni.Prima sesiune a fost deschisa de Geanina Ciorata, Manager, EY Romania, care a vorbit despre provocarile angajatorilor in 2020, cu accent pe planurile de retentie si facilitatile fiscale disponibile.In acest context, ea a introdus conceptul de "Stock Option Plan" (n.r - planul de actiuni), ce reprezinta un excelent instrument de motivare, care aliniaza interesele angajatilor cu cele ale actionarilor, atrage si retine pe termen mai lung cei mai valorosi angajati.Acesta este flexibil, astfel ca poate fi personalizat conform obiectivelor societatii, dar si eficient din punct de vedere fiscal, intrucat angajatul poate obtine un salariu net mai mare.In continuare, ea a punctat o serie de alte beneficii pentru angajati: oportunitati de dezvoltare a carierei, bilete de valoare (tichete cadou, tichete culturale, vouchere de vacanta), activitati in echipa (team building), asigurari facultative de pensii (asigurari voluntare de sanatate/servicii medicale sub forma de abonament).A urmat Alexandru Grecu, Manager, Biroul de Asistenta fiscala Timisoara, EY Romania, care a prezentat o serie de aspecte de interes si tendite practice in sfera impozitelor directe, cu accent pe trei subiecte:* proiecte legislative actuale privind impozitul pe profit;* jurisprudenta CJUE - evolutii recente de impact pe piata romaneasca;* impactul BREXIT asupra contribuabililor romani din perspectiva impozitelor directe.Principalele efecte ale BREXIT-ului pentru contribuabilii romani se refera la imposibilitatea aplicarii Directivelor Europene care prevad scutiri de impozit cu privire la anumite tipuri de venituri.Astfel, in cazul in care o societate romana este detinuta de una britanica, tranzactiile efectuate intre aceste doua companii privind dividende, dobanzi sau redevente nu vor mai putea fi scutite de impozit in baza Directivelor Europene, iar pentru un tratament fiscal mai favorabil, vor trebui sa apeleze la Conventia de Evitare a Dublei Impuneri dintre Romania si Marea Britanie (care prevede cote mai reduse, dar nu scuteste de impozit in totalitate respectivul venit), a precizat el.Totodata, Alexandru Grecu a subliniat ca, in momentul de fata, Romania si Marea Britanie se afla in proces de negociere a unei noi Conventii de Evitare a Dublei Impuneri. In pragul iesirii din Uniunea Europeana, va fi interesant de analizat cum va arata noua Conventie.Prima sesiune a fost incheiata de Andreea Giovani, Senior Manager, PwC Romania, care a vorbit despre:* principalele modificari legislative impuse de OUG 50/2019;* obligatiile operatorilor economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate, echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;* cum putem automatiza procesul de gestionare a ambalajelor si cum putem optimiza procesarea datelor de intrare?* obligatiile companiilor privind raportarea non-financiara, incepand cu anul 2020.Vorbind despre introducerea contributiei de 2% pentru vanzarea deseurilor, el a precizat ca obligatia le revine operatorilor economici care: desfasoara activitati de colectare si/sau valorificare, inclusiv comercianti de deseuri care nu intra fizic in posesia acestora; desfasoara activitati de colectare si/sau de valorificare a deseurilor care devin detinatori de deseuri valorificabile in urma unor activitati proprii de productie, sortare deseuri, inclusiv cele provenite din salubrizarea localitatilor, dezmembrare si/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori obiecte de inventar proprii sau devenite proprii prin achizitie.A doua sesiune a "Tax & Finance Forum Timisoara" a fost deschisa de Viorel Sbora, Partener preturi de transfer, ATIPIC Solutions, care a vorbit despre dosarul preturilor de transfer si despre raportarea tranzactiilor transfrontaliere - DAC6.Astfel, el a enuntat o serie de pasi esentiali in ceea ce priveste raportarea tranzactiilor transfrontaliere, din perspectiva DAC6:* includerea unor clauze de obligare a consultantilor/avocatilor implicati in structurare sa faca si evaluarea DAC6;* selectia unui consultant fiscal cu expertiza in structurare fiscala si preturi de transfer pentru instruirea personalului din cadrul companiei, responsabil de evaluarea DAC6;* selectia si implementarea unei aplicatii care sa tina evidenta tuturor evaluarilor efectuate la nivel de companie sau grup;* revizuirea tranzactiilor transfrontaliere noi, desfasurate ulterior datei de 25 iunie 2018, cu ajutorul aplicatiei implementate si depunerea raportarilor in iulie 2020.A urmat Alina Andrei, Partener, Cabot Transfer Pricing, care a vorbit despre controlul dosarului preturilor de transfer, trecand prin trei teme importante: societati cu risc fiscal ridicat; puncte contestate de inspectori in cadrul inspectiilor fiscale ale DTP; argumente care pot fi acceptate in contestatie/instanta;Astfel, ea oferit punctat o serie de masuri ce trebuie avute in vedere:* Evaluati-va lunar riscurile fiscale si de preturi de transfer;* Informati-va cu privire la modul in care ANAF controleaza contribuabilii si aflati care sunt abordarile acceptate;* Lucrati cu un consultant specializat in preturi de trasfer. Nu este un domeniu simplu - ajustarile pot fi semnificative;* Monitorizati tranzactiile intra-grup si profitabilitatea pentru a putea pregati in mod eficient dosarul preturilor de transfer;* Negociati cu grupul preturile de transfer. Nu considerati de neschimbat preturile intra-grup! In cazul in care nu puteti face nimic, comunicati riscurile.In continuare, Adriana Costea, Director, PwC Romania, a vorbit despre impactul "remediilor rapide" (engl. Quick Fixes) asupra mediului de afaceri si tranzactiile in lant.Vorbind despre stocurile puse la dispozitia clientului, ea a precizat ca furnizorul plaseaza bunurile intr-un stoc la dispozitia clientului, iar dreptul de a dispune de bunuri se transfera doar la data la care bunurile sunt extrase din stoc (se aplica si structurilor de consignatie).* Miscare intracomunitara - atunci cand clientul se afla in alt stat membru decat furnizorul. Aceasta miscare intracomunitara poate conduce la inregistrarea furnizorului in celalalt stat membru, cu exceptia situatiei cand se aplica o simplificare.* Masuri de simplificare - se evita inregistrarea in scopuri de TVA a furnizorului in statul membru in care este plasat stocul, iar furnizorul declara livrarea intracomunitara scutita in statul membru in care incepe transportul bunurilor la momentul cand clientul a extras bunurile din stoc, miscarea initiala fiind ignorata;* Prezent: nu toate statele membre aplica masurile de simplificare, ceea ce conduce la aplicarea neuniforma a normelor in materie de TVA in cadrul pietei unice;* Regimul TVA simplificat pentru stocurile la dispozitia clientului si cele vandute prin consignatie este reglementat prin Ordinul 4120/2015.Editia "Tax & Finance Forum Timisoara" din acest an a fost incheiata de Andrei Iancu, Avocat senior, D&B David si Baias, care a vorbit despre tendintele practice in cadrul inspectiilor fiscale.* detasari transnationale - reincadrarea indemnizatiilor de detasare in venituri de natura salariala; reintregirea bazei de calcul a impozitului pe veniturile din salarii/asimilate salariilor si a contributiilor sociale aferente;* banci si asigurari de viata - reincadrarea operatiunilor; schimbarea de optica fata de controalele anterioare;* acordare de tichete cadou - conform organelor fiscale, tichetele cadou acordate pentru stimularea angajatilor, distribuitorilor reprezinta venituri de natura salariala; criterii pentru a stabili cine declara si plateste impozitul si contributiile;* acordare de imprumuturi cu dobanda - negare drept deducere dombanda imprumutata, daca ulterior creanta este convertita in actiuni. 