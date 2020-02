Cele mai importante aspecte privind inchiderea exercitiului financiar 2019 si noutatile fiscale din 2020, dezbatute in cadru FINANCIAL OUTCOME

Ziare.

com

La aceasta conferinta adresata directorilor financiari, directorilor generali, controllerilor financiari, directorilor economici, directorilor contabili, consultantilor fiscali, contabililor, auditorilor, expertilor fiscali si analistilor financiari au participat opt experti de la companii precum: EY Romania, KPMG Romania, PwC Romania, PKF Finconta, Senior Software.Pe parcursul a doua sesiuni, ei au abordat subiecte de interes, referitoare la inchiderea exercitiului financiar 2019 - spete contabile si fiscale, noutati fiscale si reglementari contabile pentru 2020, principalele tendinte privind IFRS.Prima sesiune a fost deschisa de INGA TIGAI, Director, People Advisory Services and Tax Technology and Transformation, EY ROMANIA, care a prezentat noile tendinte in ceea ce priveste impozitarea persoanelor fizice, una dintre ele vizand pensiile ocupationale."Pensia ocupationala vine separat de cei trei piloni. Se intentioneaza a fi implementata de un administrator autorizat de pensie. Dar care sunt participantii, elementele care vor constitui modul de derulare? Toate aceste caracteristici vor putea fi gandite de catre angajatori. Conditii minime: minim 100 de participanti, se poate directiona maximum o treime din venitul salarial. Partea buna e ca daca angajatul pleaca la alt angajator, isi poate transfera si sumele. In momentul in care angajatorul vine cu schema, aceasta nu este obligatorie pentru angajat. Termenii de derulare sunt cei agreati de angajat. Angajatul, participant, poate decide cu cat vrea sa contribuie", a explicat ea.In continuare, reprezentantii KPMG ROMANIA, IONUT MASTACANEANU Director, Servicii de Fiscalitate si GEORGIANA NITA, Senior Manager, Guvernanta, Risc si Raportare, au detaliat care sunt implicatiile contabile si fiscale ale adoptarii IFRS 16.Vorbind despre contractele de leasing, ei au precizat ca la 1 ianuarie 2019 exista o noua definitie data contractului de leasing, cu accent pe controlul utilizarii unui anumit activ, cat si un model nou de contabilitate (un singur model de contabilitate pentru locatari, fara teste de clasificare, recunoastere in bilant a unui activ si a unei datorii, care decurg din contractul de leasing).* accent crescut pe evaluare, daca o tranzactie este un leasing;* toate contractele de leasing trebuie identificate iar datele de leasing extrase;* estimari si rationamente noi;* volatilitatea bilantului;* modificari ale termenilor contractuali si ale practicilor de afaceri;* sisteme si procese noi.A urmat ALIN COBILEAC, BI & CPM Team Lead, SENIOR SOFTWARE, care a sustinut o prezentare despre planificarea integrata a afacerii cu CPM (Corporate Performance Management)."In piata muncii, in Romania, oamenii buni incep sa fie tot mai rari si, de aceea, se vorbeste tot mai mult despre automatizarea proceselor. Astfel, noi folosim o aplicatie construita pe o platforma care se numeste BOARD. Are si o parte de bugetare, raportare, cat si business intelligence; mai precis, aplicatia permite sa extragem o multime de date si sa le centralizam - un volum enorm de date. Toata planificarea asta este un cerc in care trebuie sa ne incadram si sa aducem cele mai bune rezultate", a explicat el.GEORGIANA IANCU Director TVA, PwC ROMANIA, a incheiat prima sesiune a conferintei, prezentand impactul Quick Fixes asupra mediului de afaceri si tranzactiile in lant.* Stocuri la dispozitia clientului: toate statele membre vor aplica simplificarea pe baza unui set comun de conditii;* Vanzari in lant: bunuri expediate de la primul furnizor direct la clientul final, de catre primul furnizor sau de furnizorul-intermediar (vanzarea 1 este scutita, exceptie vanzarea 2);* Conditii mai aspre de scutire TVA pentru LIC."Cea mai important aspect se ofera la conditiile de scutire TVA pentru livrarile intracomunitare de bunuri (LIC). Vorbim, in primul rand, de codul de TVA valid al clientului dintr-un alt stat membru. O alta conditie este sa raportam LIC corect si la timp. Daca vorbim de modalitatea de dovedire a transportului intracomunitar, avem un regulament care ne spune ca ne aflam in doua prezumptii in care putem aplica scutirea de TVA pentru LIC: sa detina cel putin doua mijloace de proba emise de doua parti diferite independente atat una de cealalta, cat si de vanzator si de cumparator + declaratia clientului ca a transportat bunurile (transport efectuat de client), pana pe data de 10 a lunii urmatoare SAU alte documente care atesta transportul (cand nu suntem in celelalte doua zone vizeaza: stocurile la dispozitia clientului si vanzarile in lant)", a explicat ea.Sesiunea a II-a a continuat tot cu o reprezentanta a PwC Romania, GABRIELA MARINETE, Senior Manager, care a prezentat pasii pentru pregatirea situatiilor financiare, in conformitate cu IFRS."Pregatirea situatiilor financiare IFRS este un proces foarte complex. Avem obligativitatea legala de a o face. Uneori, am vazut ca este si cerinta actionarilor. Mai nou, observ ca exista societati - inclusiv cu capital romanesc - care doresc sa ajunga la nivelul urmator, sa atraga finantare, sa obtina listarea pe bursa, si de aceea se pregatesc pentru acest proces. Cand facem tranzitia pentru prima oara, este mai greu si avem un standard IFRS 1, specific adoptarii pentru prima data a IFRS. Nu este singurul relevant, dar trebuie sa avem grija sa ne uitam la prevederile specifice", a subliniat ea.In continuare, RAZVAN UNGUREANU, Senior Manager, Tax Advisory & Compliance Services, EY Romania, a vorbit despre consolidarea fiscala DAC6, care reprezinta "o noua directiva europeana ce doreste sa imbunatateasca transparenta fiscala, cat si un instrument ce permite identificarea aranjamentelor transfrontaliere potential agresive fiscal."* minimizarea eforturilor de declarare fiscala;* posibilitatea diminuarii impozitului pe profit datorat cu eventuale pierderi fiscale inregistrate in cadrul grupului;* recuperarea mai rapida a pierderilor fiscale si reducerea riscului ca acestea sa expire inainte de a fi utilizate;* nu e necesar in mod specific un dosar de preturi de transfer suplimentar consolidat.Principalele dezavantaje:* calculul de impozit pe profit individual nu este eliminat;* compensarea pierderilor fiscale inregistrate inainte de intrarea in grup nu este posibila* Dosarul preturilor de transfer trebuie realizat individual, de fiecare membru al grupului fiscal in parte (ce se intampla in cazul unor ajustari de preturi de transfer?);* raspundere separat si in solidar.In finalul conferintei, ALINA FANITA, CEO, PKF FINCONTA, a vorbit despre spetele contabile si inchiderea exercitiului financiar. Vorbind despre prezentarea si verificarea/auditarea situatiilor financiare, ea a recomandat sa existe un checklist cu verificari pentru fiecare clasa de conturi.* Note explicative - sectiunea 6.2 OMF 1802/2014 (trebuie sa fie cuprinzatoare si sa detalieze pozitiile semnificative din bilant si contul de profit si pierdere, respectand cerintele minime din Sectiunea 6.2)* Raportul administratorilor ("Contine o prezentare fidela a dezvoltarii si performantei activitatilor entitatii si a pozitiei sale, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini cu care aceasta se confrunta. Aceasta prezentare este o analiza echilibrata si cuprinzatoare a dezvoltarii si performantei activitatilor entitatii si a pozitiei sale, corelata cu dimensiunea si complexitatea activitatilor."* Declaratia nefinanciara (Cuprinde informatii privind cel putin aspectele de mediu, sociale si de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea coruptiei si a darii de mita.)* Auditare/verificare de catre cenzori (Trebuie testati anual indicatorii financiari care conduc la obligativitatea auditarii situatiilor financiare anuale.Cenzori - pentru SA-uri neauditate si SRL-uri cu mai mult de 15 asociati).Aici puteti vedea fotografii de la evenimentul "FINANCIAL OUTCOME. Inchiderea anului financiar 2019, aspecte privind IFRS si noutati fiscale pentru 2020". 