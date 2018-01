Guvernul este acuzat ca dubleaza plata contributiilor la Sanatate, prin Formularul 600, ca sa-i pedepseasca pe romanii activi

Ziare.

"Guvernul PSD-ALDE face o noua dovada a prigoanei impotriva segmentelor sociale active, a romanilor care aduc surplus in societate prin munca lor sustinuta, prin efort suplimentar, prin risc asumat. Este motivul pentru care, in viziunea PSD-ALDE, statul trebuie sa-i penalizeze. Ca si cum numarul declaratiilor la care este obligat un contribuabil nu era indeajuns de mare, iar haosul produs de transferul contributiilor de la angajat la angajator nu era suficient, Guvernul a mai introdus o noua obligatie declarativa, complet inutila: Formularul 600 ", se arata intr-un comunicat al PNL.Toate persoanele fizice care au realizat in 2017 alte venituri decat cele de natura salariala, chiar daca au si calitatea de salariat, iar aceste venituri extra-salariale sunt mai mari de 12 salarii minime - adica 22.800 lei (12 luni x 1.900 lei salariul minim), au obligatia sa depuna la autoritatea fiscala Formularul 600.Concomitent, platesc suplimentar contributii de sanatate plafonate la zece salarii minime. Aceasta in conditiile in care respectivele persoanecontributii in calitate de salariati - adica, o- iar serviciile medicale de care beneficiaza sunt aceleasi cu ale unui simplu salariat, potrivit documentului citat.PNL sustine ca Guvernul PSD introduce o alta povara asupra micilor intreprinzatori si, astfel, toate persoanele fizice beneficiare de dividende, cu venituri peste plafonul celor 12 salarii minime, sunt obligate la plata CASS, chiar daca acestea sunt salariati si, implicit, platitori de contributii. Pentru toti acesti contribuabili care au si venituri salariale,"Mai mult, sute de mii de contribuabili care obtin venituri din arenda, chirii, activitati independende, profesii liberale, dar chiar si micii intreprinzatori care obtin apoi venituri din investitiile lor sub forma de dividende sau din tranzactionarea de actiunipentru a depune noua Declaratie, chiar pana la finalul lunii ianuarie.Aceasta desi veniturile sunt deja declarate prin intermediul altor declaratii fiscale, aflate in posesia ANAF, dar pe care autoritatile nu le proceseaza pentru a extrage informatiile necesare. Nu doar ca este, dar prin aceasta obligatie este extinsa categoria de venituri pentru care se impun contributii sociale, incluzand si veniturile din dividende si din alte tipuri de investitii.In ciuda declaratiilor publice ale reprezentantilor PSD-ALDE referitoare la reducerea birocratiei si eficientizarea aparatului de stat, evidentiem ipocrizia si cinismul dovedit de actualul Guvern prin astfel de masuri, menite sa inhibe activitatea economica si sa", arata PNL.