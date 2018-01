Luna februarie incepe cu cel mai important eveniment national de fiscalitate si legislatie!

Seminariile TaxEU Forum

1. Inspectii fiscale - Cum le gestionam cu succes? Probleme intampinate, abordare si aspecte practice

2. Tendinte practice in fiscalitatea romaneasca: retrospectiva 2017 si provocari legate de modificarile fiscale recente cu impact in 2018

3. Teme si dileme tehnice si practice pentru anul fiscal 2018

4. Planificarea fiscala - noi provocari

5. Managementul riscului fiscal in anul 2018

6. Implementarea in legislatia interna a Directivei 2016/1164/EU de stabilire a normelor impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale (Anti Tax Avoidance Directive); Impactul modificarilor fiscale asupra veniturilor obtinute de persoane fizice incepand din Ianuarie 2018

7. Provocari cu privire la preturile de transfer in 2018.

8. Mediul de afaceri fata in fata cu "Revolutia fiscala" - cum ne pregatim?

Ziare.

com

Evenimentul are loc in perioada 1-2 februarie 2018 la JW Marriott , Bucuresti si va aduce in prim plan modificarile aduse Codului Fiscal si efectele acestora asupra mediului de afaceri din Romania.va fi formata din 3 conferinte si o sesiune speciala de dezbatere si Q&A in care principalii jucatori din industrie vor discuta subiecte precum modificarile legislative cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2018, noi reglementari aduse codului fiscal si codului de procedura fiscala, incertitudine fiscala, complexitatea impozitelor si riscul fiscal pentru 2018.se vor desfasura in paralel 8 seminarii in cadrul carora participantii vor afla, prin exemple practice si spete actuale, raspunsuri la problemele generate de legislatia in vigoare si cum pot fi gestionate schimbarile din industrie.Mai multe informatii despre seminarii, dar si despre conferinta si inscriere sunt disponibile pe site-ul oficial: www.taxeu.ro La eveniment vor participa specialisti din domeniu, dintre care: Mihaela Mitroi (Partener, Lider Servicii de Consultanta Fiscala si Juridica, PwC Romania si Europa de Sud-Est), Emanuel Bancila (Partener, EY Law Romania), Angela Rosca (Managing Partner, Taxhouse-Taxand Romania), Gabriel Biris (Partner, Biris Goran), Dan Barascu (Tax Partner, BDO Romania), Dan Schwartz (Managing Partner, RSM Romania), Silviu Badescu (Tax Partner, NNDKP Consultanta Fiscala), Nadia Oanea (Partener, Grant Thornton Romania), Anca Grigorescu (Partner, bpv Grigorescu Stefanica), Dragos Doros (Tax Director, KPMG), Claudia Stanciu-Stanciulescu (Partener, TPA Romania).TaxEU Forum 2018 este organizat de Evensys in parteneriat cu BDO Romania, EY Romania, NNDKP Consultanta Fiscala, TaxHouse-Taxand Romania, PwC Romania, RSM Romania, KPMG, Biris Goran, TPA Romania, Grant Thornton Romania, si bpv Grigorescu Stefanica.Cu peste 11 ani de experienta in dezvoltarea de conferinte si seminarii proprii, Evensys organizeaza in acest moment o paleta larga de evenimente, ce trateaza tematici actuale, relevante atat pentru industria de business locala, cat si pentru cea din Europa Centrala si de Est.Astfel, Evensys dezvolta conferinte si seminarii proprii, ce acopera 5 arii de expertiza: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investitii, Real Estate si Retail.