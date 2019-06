Miliardarii americani cer sa plateasca o taxa pe avere

Ziare.

Intr-o scrisoare publicata online luni, si adresata candidatilor la alegerile prezidentiale, acest grup de miliardari americani a anuntat ca sprijina ideea unei taxe federale pe avere care sa ajute la reducerea inegalitatii veniturilor si sa genereze veniturile necesare pentru combaterea incalzirii globale si imbunatatirea sistemului public de sanatate, relateaza AFP."Scriem tuturor candidatilor la presedintie, fie ca sunt republicani sau democrati, sa sustina", se arata in scrisoarea semnata de 19 persoane si publicata luni online.In prezent, averea combinata a celor mai bogati 0,1% dintre americani este echivalenta cu cea a 90% din populatia SUA.. Elizabeth Warren a propus deja o taxa de 2% pentru averile mai mari de 50 de milioane de dolari, adica aproximativ 75.000 de familii din SUA, la care ar urma sa se adauge o taxa suplimentara de 1% pentru activele mai mari de un miliard de dolari. Se estimeaza ca o astfel de taxa ar genera venituri de aproape 2.7500 de miliarde de dolari pe o perioada de 10 ani."SUA aude a taxa mai mult averea noastra", scriu semnatarii proveniti din 11 familii instarite.Bloomberg subliniaza insa ca statele europene care au introdus o astfel de taxa pe avere au inregistrat rezultate mixte.In anul 1995 un numar de 15 state membre ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) aveau astfel de taxe, insa in prezent mai este in vigoare doar in patru din aceste state (Elvetia, Belgia, Norvegia si Spania) . Franta, Suedia si Germania se numara printre statele care au renuntat la taxa pe avere din cauza dificultatilor cu implementarea ei.