Ministerul de Finante amana cu 3 luni amendarea celor care nu au case de marcat cu jurnal electronic

sanctiunea prevazuta de lege pentru nedotarea la termen a operatorilor economici cu aparate de marcat cu jurnal electronic se aplica in cazul contribuabililor mari sau mijlocii incepand cu 1 septembrie 2018, in loc de 1 iunie 2018, iar in cazul contribuabililor mici incepand cu 1 noiembrie 2018, in loc de 1 august 2018;

sanctiunea prevazuta de lege pentru comercializarea de catre distribuitorii autorizati a vechilor aparate de marcat se aplica incepand cu 1 noiembrie 2018, in loc de 1 august 2018, astfel incat, daca va fi cazul, operatorii economici care isi deschid noi afaceri sau puncte de lucru sa poata achizitiona un aparat de marcat. In caz contrar, acestia risca blocarea activitatii.

Potrivit sursei citate , Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta care prevede acordarea unui termen de gratie de trei luni in care nu se aplica sanctiunile prevazute de lege pentru nedotarea operatorilor economici cu aparate de marcat cu jurnal electronic, fara a modifica insa si termenele obligatorii de dotare, si flexibilizeaza procesul de vanzare a titlurilor de stat.Actul normativ prevede amanarea cu trei luni a aplicarii unor sanctiuni, dupa cum urmeaza:In plus, documentul mai prevede prelungirea cu trei luni, pana la data de 31 octombrie 2018, a termenului limita pana la care isi mentin valabilitatea avizele/autorizatiile privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu rola jurnal.Ministerul Finantelor Publice precizeaza ca a autorizat toti cei sapte distribuitori de case de marcat cu jurnal electronic care au depus pana in prezent documentatia prevazuta de lege, iar in acest context, datele de 1 septembrie 2018, respectiv 1 noiembrie 2018, reprezinta termenele finale pana la care operatorii economici sunt obligati sa se doteze cu noile aparate de marcat.Totodata, ordonanta de urgenta vizeaza diversificarea canalelor de distributie si flexibilizarea procesului de vanzare a titlurilor de stat emise de MFP pentru populatie prin intermediul Companiei Nationale Posta Romana in vederea tranzactionarii acestora.Ulterior, vor fi aprobate normele tehnice de aplicare, instructiunile detaliate de vanzare si plata obligatiilor la scadenta pentru aceste titluri de stat, similare cu cele in vigoare pentru unitatile Trezoreriei Statului.