Normele pentru calculul si plata taxei pe activele financiare

cu 50%, in cazul in care cresterea soldului creditelor acordate societatilor nefinanciare si gospodariilor populatiei;

pana la 50%, in cazul in care cresterea soldului creditelor acordate societatilor nefinanciare si gospodariilor populatiei este mai mica decat tinta de crestere a creditarii;

cu 50%, in cazul in care marja de dobanda calculata la nivelul semestrului/anului pentru care se datoreaza se situeaza sub nivelul marjei de referinta a dobanzii;

pana la 50%, in cazul in care diminuarea marjei de dobanda este mai mica decat tinta de diminuare a marjei de dobanda.

Apoi, tot in Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2085/2019, care adopta modelul formularului 109 - Declaratie privind taxa pe activele financiare nete.HG 524/2019 se adreseaza institutiilor financiare si adopta normele metodologice privind calculul si plata taxei pe activele financiare, taxa adoptata prin OUG nr. 114/2018, cu modificari ulterioare.Nivelul acestei taxe tine cont de cota de piata a respectivei banci, iar procentul taxei este:a) 0,4% pe an, pentru institutia bancara care detine o cota de piata mai mare sau egala cu 1%;b) 0,2% pe an, pentru institutia bancara care detine o cota de piata mai mica de 1%.Pentru primul semestru din acest an,, iar formularul de declarare este Declaratia 109 - declaratie privind taxa pe activele financiare nete, pe care il analizam in ultima parte a alertei.Taxa pe activele financiare se reduce in urmatoarele conditii:a) pentru cresterea intermedierii financiare, prin cresterea soldului creditelor:b) pentru diminuarea marjei de dobanda:Nota: OUG nr. 114/2018 adopta si formulele de reducere variabila.Taxa pe activele financiare nu se declara si nu se datoreaza la nivelul primului semestru, in urmatoarele situatii:a) daca a indeplinit 100% tinta de crestere a creditarii; saub) daca a indeplinit 100% tinta de diminuare a marjei de dobanda; sauc) daca nivelul procentual agregat al cresterii creditarii si al diminuarii marjei de dobanda este cel putin 100%.HG nr. 524/2019 adopta normele de aplicare pentru plata taxei pe activele financiare nete. Astfel, actul normativ explica notiunea de active financiare nete si indica documentele unde se identifica activele financiare nete, tinand cont de raportarile specifice unei institutii de credit.Cota de piata a unei institutii bancare se calculeaza ca raport intre totalul activelor contabile nete ale institutiei bancare si totalul activelor contabile nete agregate pentru sistemul bancar, inclusiv sucursalele din Romania ale institutiilor de credit persoane juridice straine.Banca Nationala a Romaniei va publica totalul activelor financiare nete existente in sistemul bancar romanesc, astfel fiecare banca va cunoaste cota de piata si implicit procentul taxei pe activele financiare nete.Norma metodologica prezinta cateva exemple de calcul pentru taxa pe activele financiare nete.Ordinul ANAF nr. 2085/2019 adopta modelulFormularul este adaptat situatiilor concrete din OUG nr. 114/2018, respectand metodologia de calcul detaliata prin HG nr. 524/2019.Acesta se transmite in format electronic la autoritatea fiscala.contribuabilii care inceteaza sa existe in cursul anului au obligatia de a declara si a plati taxa pe active proportional cu perioada impozabila, pana la data depunerii situatiilor financiare la organul fiscal competent, respectiv pana la data radierii, iar contribuabilii nou-infiintati in cursul anului datoreaza taxa pe active incepand cu anul urmator.