Principalele modificari ale Codului fiscal in 2018, pe intelesul tuturor

Persoane fizice ori juridice, contribuabilii au bifat pe lista lor tot mai multe dileme si tot mai putine solutii la problemele cu care se confruntau.Vom face in continuare o trecere in revista a celor mai importante modificari legislative si fiscale ale acestui an, explicate pe intelesul tuturor.Plata defalcata a TVA a fost una dintre principalele modificari ale Codului fiscal si a starnit o multime de controverse de la inceput.Prin legea 275/2017, a fost a fost aprobata cuin ceea ce priveste plata defalcata a TVA. De la 1 martie 2018, au intrat in sistemul de plata defalcata a TVA primii contribuabili obligati. In afara de acestia, mai sunt si contribuabilii care aplica deja sistemul.Firmele cu datorii de TVA la sfarsitul anului (intre 5.000 lei si 15.000 lei - in functie de marimea contribuabilului), care nu sunt achitate pana la 31 ianuarie 2018 si firmele aflate in insolventa la sfarsitul anului au fost obligate sa aplice acest sistem.Mentionam ca ina fost publicat si O.A.N.A.F. nr. 565 prin care s-a aprobat Procedura de organizare si functionare a Registrului persoanelor care aplica plata defalcata a TVA.MFP a publicat pe site-ul institutiei un proiect de ordonanta de urgenta ce modifica regimul unor impozite pe venit si contributii de asigurari. Printre masurile prezentate a fost inclus si formularul care a inlocuit controversata Declaratie 600, ce poarta denumirea de Declaratia unica. Aceasta permite, dupa cum prevede proiectul, comasarea a sapte declaratii fiscale, potrivit manager.ro , dupa cum urmeaza:(veniturile realizate din Romania),(veniturile realizate din strainatate),(venitul estimat/norma de venit),(norme de venit - agricultura),(venitul de baza pentru CAS),(stabilire CASS pentru persoane fara venit),(stopare CASS pentru persoane fara venit).Nu uitati ca Declaratia unica trebuie depusa in acest an pana la data de 15 iulie, iar, din anul 2019, pana la data de 15 martie. Pentru a stimula contribuabilii sa depuna declaratia la timp, se vor oferi anumite bonificatii. Se acorda o reducere de 5% in caz ca formularul este depus in sistemul online si inca 5% daca plata pentru veniturile estimate in anul in curs va fi facuta pana la final de an, adica pana la data de 15 decembrie. Asadar, daca un contribuabil respecta ambele cerinte, va avea o reducere de 10%.Printre modificarile codului fiscal, conform fiscalitatea.ro , se numara si schimbarea vectorului fiscal. Declaratia de mentiuni are drept termen limita data de 31 martie (inclusiv) a anului pentru care se plateste impozitul pe veniturile microintreprinderilor. Dar avand in vedere ca in acest an, termenul este intr-o zi nelucratoare, se va prelungi pana la data de 2 aprilie 2018.Prinau fost schimbate conditiile care trebuie indeplinite de persoanele juridice romane pentru incadrarea in definitia microintreprinderii, dupa cum urmeaza:Incepand cu data de 1 ianuarie, sunt obligatorii trei contributii sociale, dupa cum urmeaza:Printre principalele modificari ale Codului fiscal se numara si introducerea noilor conturi contabile pentru contributiile sociale.MFP a publicat pe data de 29.01.2018 un proiect de ordin care modifica OMFP 1802/2014. Prin acesta au fost introduse in Planul de conturi general 4 conturi pentru inregistrarea contributiilor, dupa cum urmeaza:Noile conturi contabile vor fi utilizate pentru inregistrarea contributiilor datorate, potrivit titlului V Contributii sociale obligatorii din Codul fiscal, pentru veniturile realizate, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, in contextul transferului contributiilor sociale de la angajatori la angajati.Legat de salarizare in 2018, nu trebuie pierdut din vederea nici faptul ca impozitul pe venit a scazut la 10% de la 16%.Principalele categorii care sunt scutite de impozitul pe salariu: