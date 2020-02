Reducerea TVA de la 19% la 16%

Ce ar insemna scaderea TVA pentru romani

TVA-ul din Romania, printre cele mai mici din UE

Ce impact ar avea reducerea asupra buzunarelor romanilorIn primul ar insemna o crestere a puterii de cumparare. Astfel, scazand TVA-ul de la 19% la 16% si chiar la 9% pentru produsele alimentare, romanii ar putea sa ramana cu mai multi bani in buzunare si, in acelasi timp, sa ajute la cresterea economica. Acest lucru ar insemna sa se treaca la o cumparare pe volum, ceea ce ar aduce mai multi bani la stat.O familie din Romania cheltuieste in medie 3.061 de lei pe luna. O treime din aceasta suma este folosita pentru mancare. Ce impact ar avea o scadere a TVA-ului asupra acestei sume? Cu ajutorul aplicatiei calculator TVA am aflat ca in prezent, la un TVA de 19%, 582 de lei sunt directionati catre aceasta taxa. Daca TVA-ul ar fi insa redus la 16% ar insemna 490 de lei, iar un roman ar economisi lunar 92 de lei.Proiectul de lege prevede ca produsele alimentare sa aiba un regim special, iar TVA-ul acestora sa se reduca la 9%. Cum un roman cheltuieste aproximativ o treime din media de 3.061, ar insemna suma de 1.020 lei. Din aceasta, daca s-ar aplica TVA 19%, ar insemna 194 de lei. Cu un TVA de 9% la produsele alimentare, un roman ar economisi lunar 109 lei, suma per total fiind de 92 de lei TVA.Scaderea TVA la 16% ar fi benefica in primul rand pentru bugetul de stat, care ar strange sume mult mai mari. Totusi, aceasta scadere ar insemna si pentru romanii de rand un beneficiu, mai ales ca salariile lor cresc, insa taxele si impozitele sunt din ce in ce mai mari.Un roman are un salariu minim brut de 2.230 de lei, ceea ce inseamna, potrivit calculator salarii , 1.347 de lei salariu net. Astfel, daca un roman cheltuieste o treime din salariu pe alimente un TVA de 19% inseamna 86 de lei, iar la un TVA de 9% - 41 de lei.Cu toate ca Romania are una dintre cele mai mici valori din UE in ceea ce priveste TVA-ul, potrivit unui studiu al Comisiei Europene, tara noastra inregistreaza cel mai mare deficit de incasare a TVA la nivel national, 36% din veniturile TVA nefiind incasate de exemplu in 2017.Analistii financiari spun insa ca efectele se resimt in timp. Dupa cum arata si statistica CE, veniturile au crescut considerabil abia in al doilea an de la reducerea cotei de TVA. Romania este urmata de Grecia (34%) si Lituania (25%).Cele mai mici deficite sunt in Suedia, Luxemburg si Cipru, unde veniturile din TVA sunt deficitare in medie cu doar 1%.- Ungaria - 27%- Croatia- 25%- Danemarca - 25%- Suedia - 25%- Grecia - 24%- Finlanda - 24%- Irlanda - 23%- Polonia - 23%- Portugalia - 23%- Slovenia - 22%- Italia - 22%- Belgia - 21%- Cehia - 21%- Spania - 21%- Letonia - 21%- Lituania - 21%- Olanda - 21%- Estonia - 20%- Bulgaria - 20%- Franta - 20%- Austria - 20%- Slovacia - 20%- Marea Britanie - 20%- Germania - 19%- Cipru - 19%- Romania - 19%- Malta - 18%- Luxemburg - 17%