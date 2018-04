Taxele de drum la intrarea in Bulgaria vor putea fi platite doar cash, de duminica pana marti

Ziare.

"Persoanele care intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria pe perioada sarbatorilor pascale, trebuie sa cunoasca faptul ca autoritatile de frontiera bulgare ne-au informat, prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, ca in perioada 08.04.2018, ora 20.00 - 10.04.2018, ora 08.00, in toate punctele de trecere a frontierei bulgare, prelucrarea informatiilor privind taxele pentru vinieta se va efectua manual", precizeaza un comunicat remis, miercuri, de Politia de Frontiera.Astfel, de duminica seara si pana marti dimineata, software-ul "Taxe de drum si regim de autorizare", parte a sistemului vamal bulgar, nu va functiona automat din cauza demersurilor si actiunilor tehnice necesare intretinerii acestui program.In toate punctele de frontiera ale Bulgariei, pentru perioada mentionata, taxele de drum se vor achita cash.Totodata, autoritatile vamale bulgare au informat ca vor suplimenta numarul de lucratori in toate punctele de frontiera, pe timpul prelucrarii manuale a datelor.