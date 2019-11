Tendinte internationale si legislatia fiscala romaneasca, dezbatute la Tax & Finance Forum Cluj-Napoca

TAX & FINANCE FORUM CLUJ-NAPOCA, SESIUNEA I

TAX & FINANCE FORUM CLUJ-NAPOCA, SESIUNEA a II-a

TAX & FINANCE FORUM CLUJ-NAPOCA, SESIUNEA a III-a

Ziare.

com

Au fost analizate tendinte si politici la nivel international, s-a discutat despre armonizarea legislatiei romanesti, despre principalele aspecte privind impozitele directe si indirecte, despre modificarile si reglementarile Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala.Prima sesiune a fost deschisa de, care a vorbit despre scutirile de TVA pentru livrari intra-comunitare (LIC) si despre schimbarile ce vor intra in vigoare in 2020.* Cod de TVA cumparator - Nu trebuie sa fie neaparat din SM de destinatie a bunurilor. Se poate aplica reteaua de siguranta. Totusi, TVA nu e deductibila pentru cumparator in SM de unde a furnizat codul de TVA daca se utilizeaza reteaua de siguranta.* Declaratia recapitulativa - conditie noua! Pentru a se aplica scutirea de TVA la LIC, furnizorul trebuie sa depuna declaratia recapitulativa iar aceasta sa fie corecta in ceea ce priveste raportarea LIC.* Dovada transport* Persoana independenta* Declaratie cumparatorA urmat, care a vorbit despre societatile cu risc fiscal ridicat. In acest context, ea a enuntat criteriile aplicate de ANAF in evaluarea riscului fiscal:* Au fapte inscrise in cazierul fiscal;* Pentru contribuabilul respectiv a fost deschisa procedura de insolventa;* Obligatii fiscale restante in perioada de referinta;* Activitatea de inspectie fiscala a comunicat compartimentului de specialitate;* informatii ca prezinta un risc fiscal mare;* Organele teritoriale ale Garzii Financiare au comunicat compartimentului de specialitate;* informatii ca prezinta un risc fiscal mare;* Declaratii fiscale nedepuse in perioada de referinta;* Profitabilitate mica sau pierdere sau grad de indatorare mare;* Firma a fost declarata ca fiind inactiva;* Numar de restituiri solutionate fara verificare in ultimele 12 luni;* Media accizelor restituite in ultimele 12 luni.Sesiunea a fost incheiata de, care a discutat despre dosarul preturilor de transfer. Astfel, el a explicat cum se face raportarea tranzactiilor transfrontaliere pas cu pas - DAC6:* Includere clauze de obligare a consultantilor/avocatilor implicati in structurare sa faca si evaluarea DAC6;* Selectia unui consultant fiscal cu expertiza in structurare fiscala si preturi de transfer pentru instruirea personalului din cadrul companiei responsabil de evaluarea DAC6;* Selectia si implementarea unei aplicatii care sa tina evidenta tuturor evaluarilor efectuate la nivel de companie sau grup;* Revizuirea tranzactiilor transfrontaliere noi, desfasurate ulterior datei de 25 iunie 2018 cu ajutorul aplicatiei implementate si depunerea raportarilor in iulie 2020.Cea de-a doua sesiune a fost deschisa de. Ea a vorbit despre Instrumentul Multilateral al OCDE, notand trasaturile cheie ale MLI:- semnat de economiile dezvoltate si in curs de dezvoltare din intreaga lume; deschis pentru semnare de catre orice tara;- partile pot alege tratatele care sa fie modificate de MLI; partile au libertatea de a aduce modificari ulterioare la tratatele modificate prin negocieri bilaterale;- aplicare abuziva a tratatelor, sediu permanenet, tratamente neuniforme generate de elemente hibrid, procedura amiabila (MAP);- aplicarea unor prevederi alternative pentru anumite articole; posibilitatea de a nu aplica dispozitiile privind MLI pentru prevederile care nu reflecta standardul minim BEPS.In continuare,, a vorbit despre impozitarea activitatilor realizate de nerezidenti prin intermediul unui sediu permanent.- consta in spatii de cladiri, echipamente, instalatii, indiferent daca sunt sau nu utilizate exclusiv pentru desfasurarea activitatii intreprinderii si indiferent daca sunt detinute proprietate sau inchiriate. Spatiul permanent exista chiar si in cazul unei ocupatii ilicite a unei locatii.- legatura intre locul de activitate si un anumit punct geografic; locul de afaceri are un anumit grad de permanenta, adica nu este de natura strict temporara.- perioada minima pentru a constitui sediu permanent este de sase luni; operatiunile trebuie desfasurate cu regularitate; intreruperile temporare nu determina incetarea existentei sediului permanent; sediul permanent isi poate desfasura integral sau partial activitatea prin intermediul locului de activitate - nu este obligatoriu ca activitatea sa fie permanenta. Sediul permanent poate fi stabilit cu caracter retroactiv.A doua sesiune a fost incheiata de. Ea a vorbit despre spete contabile si inchiderea exercitiului financiar.: cost sau valoare reevaluataPotential impact: indicatori financiari denaturati prezentati finantatorilor; cheltuieli cu amortizarea supra/sub evaluate: supraevaluarea activelor imobilizate, impact fiscal pentru active in conservare (amortizare versus cheltuieli cu ajustari de deprecierea), decapitalizare;: durata de viata utila necorelata cu durata efectiva de utilizare: taxare anticipata, eroare contabila: dublarea costurilor cu amortizarea, impact fiscalPotential impact: subevaluarea valorii activelor, decapitalizare: clasificare eronata, impact fiscal: alocarea incorecta a veniturilor/cheltuielilor pe durata contractului, impact fiscalCea de-a treia sesiune a fost deschisa de. Ea a vorbit despre provocarile angajatilor in 2020, cu accent pe planurile de retentie si facilitati fiscale disponibile.In acest context, ea a prezentat mai multe planuri de actiuni, unul dintre acestea fiind: Stock Option Plan, ce reprezinta un excelent instrument de motivare, fiind flexibil, eficient din punct de vedere fiscal si predictibil.* Aliniaza interesele angajatilor cu cele ale actionarilor, atrage si retine pe termen mai lung cei mai valorosi angajati;* Poate fi personalizat conform obiectivelor societatii (de exemplu: participanti eligibili, indicatori cheie de performanta, numar de actiuni acordate, flexibilitate cu privire la momentul platii);* Comparativ cu venitul din salarii, obligatiile fiscale sunt reduse semnificativ, iar angajatul poate obtine un net mai mare;* Pentru angajator, poate fi bine definit si predictibil.A urmat, care a vorbit despre atragerea raspunderii solidare patrimoniale, ce reprezinta o procedura speciala, exceptionala, asemanatoare raspunderii civile delictuale pentru fapta proprie. Aceasta are efecte devastatoare, intrucat decizia de atragere a raspunderii patrimoniale este executorie.Astfel, Lelia Grigore a prezentat o serie de cazuri ce se supun acestor prevederi, cum ar fi situatia in care debitorul este declarat insolvabil.* Persoanele fizice sau juridice care, anterior datei de declarare a insolvabilitatii, au dovedit cu rea-credinta active de debitorii care astfel si-au provocat insolvabilitatea;* Administratorii, asociatii, actionarii si orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea prin ascunderea sau instrainarea cu rea-credinta, sub orice forma, a activelor debitorului;* Administratorii si orice alte persoane care, cu rea-credinta, au determinat nedeclararea/neachitarea obligatiilor fiscale;* Administratorii care, pe perioada mandatului, cu rea-credinta nu au indeplinit obligatia de a cere instantei deschiderea procedurii insolventei;* Administratorii si orice alte persoane care, cu rea-credinta, au determnat restituirea/rambursarea unor sume de bani de la bugetul de stat fara sa fie cuvenite debitorului.In finalul Tax & Finance Forum Cluj-Napoca,, a vorbit despre dubla impozitare/dubla impunere fiscala, precizand ca poate fi prevenita cu ajutorul APA (Acordul de pret in avans).Procesul tipic prin care poate fi obtinut un Acord de pret in avans (APA) bilateral:* pregatirea dosarului;* stabilirea unei intrevederi;* pregatirea aplicatei:* depunerea documentatiei;* APA analizeaza solicitarile venite din fiecare tara:* negocierea dintre autoritatilefiscale implicate;* obtinerea unui Acord de pret in avans (APA).Proiectul face parte dintr-o serie de evenimente ce au debutat pe 23 octombrie la Sibiu si vor continua si in luna noiembrie: 20-21 noiembrie - Tax & Finance Bucuresti , 28 noiembrie - Tax & Finance Timisoara : EY Romania, Deloitte, ATIPIC Solutions, Cabot Transfer Pricing, NNDKP, PKF Finconta, Dobrinescu Dobrev SCA, AVIS: Europa FM: Camerei Consultantilor Fiscali, BRCC - Camera de Comert si Industrie Romania - Marea Britanie, BCCBR - Billateral Chamber of Cmmerce Bulgaria - Romania, CCIRI - Camera de Comert Romania - Israel: Plantam Fapte Bune in Romania, The Social Incubator: Transilvania Business, administratie.ro, Global Manager, DeBizz, ziare.com, Business24, MATEK, spatiulconstruit.ro, Curierul National, Social Media Romania, Jurnalul de Afaceri, Financial Market, PRbox, rbe connect, Portal Management, AntreprenorinRomania.ro, depozitinfo.ro, birouinfo.ro, PR wave, Live PR, Curierul Fiscal, Business Press, InTurda.ro, Monitorul de Fagaras, infoOradea.ro, Clujul de Buzunar. BusinessMark este o companie ce ofera servicii integrate B2B. Principala linie de activitate a BusinessMark este organizarea de evenimente business "concept propriu" prin care ne propunem sa oferim mediului de afaceri romanesc un spatiu profesionist de discutii si networking.Combinand metode de comunicare si business matchmaking, oferim partenerilor nostri modele de dezvoltare complexe, conectandu-i in mod direct cu mediul de afaceri si creand oportunitati de parteneriat strategic.