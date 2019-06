ANAF a restituit taxa auto pentru 420.000 de contribuabili

Ziare.

com

Fiscul a anuntat ca a restituit aceasta suma din dispozitia ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici."Din dispozitia lui Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, ANAF a restituit in perioada 3 - 5 iunie 2019, la nivel national, suma de 700 milioane de lei catre 420.000 contribuabili romani, suma ce reprezinta taxe auto achitate de catre acestia in perioada 1 ianuarie 2007 - 31 ianuarie 2017", a informat ANAF.Din suma, in judetul Ilfov, a fost restituita suma de 46.711.938 lei catre 38.382 contribuabili romani."Demersul Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala va continua pana la restituirea ultimului leu datorat contribuabililor romani, care au achitat taxe auto (taxe auto pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu) ", arata ANAF.