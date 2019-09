Ce spune sefa ANAF despre romanii care tot nu si-au recuperat banii din taxa auto

Ziare.

com

Precizarile au fost facute de sefa ANAF, Mirela Calugareanu, sambata, intr-o emisiune la Antena3."Procesul de restituire a taxei auto s-a finalizat pe tot ceea ce inseamna cereri conforme. A fost un efort bugetar deosebit, pentru ca aproape doua milioane de romani si-au primit taxa inapoi, impreuna cu dobanzile aferente. Efortul bugetar este semnificativ, mai mult de 6 miliarde de lei", a spus Mirela Calugareanu."Numai in 2019 au primit taxa circa un milion de cetateni romani, iar suma restituita a fost, numai in 2019, de peste trei miliarde", a adaugat sefa ANAF, care a subliniat ca angajatii sai au facut ore suplimentare pentru a da romanilor banii inapoi cat mai repede.Mirela Calugareanu spune ca mai sunt dosare cu documentatia incompleta, asa cain vederea finalizarii procesului de restituire. Nu am procedat la respingerea cererilor, ci am solicitat completarea documentelor".ANAF a anuntat, la inceputul saptamanii, ca a finalizat procesul de restituire a taxei auto pentru contribuabilii care au depus dosarele complete Ziare.com a primit mai multe sesizari de la persoane care s-au plans ca ANAF nu le-a restituit banii din taxele auto.Presedintele Administratiei Fondului pentru Mediu, Cornel Brezuica, a declarat pentru Ziare.com ca ANAF i-a notificat pe cei care au avut dosarele incomplete, astfel ca acestia trebuie sa duca documentele necesare, iar apoi isi vor primi banii."Cei care nu si-au primit banii pentru taxa auto din cauza ca au avut dosarele incomplete trebuie sa mearga la ANAF sa le completeze si vor primi banii inapoi. ANAF i-a notificat pe cei care au avut dosarele incomplete", ne-a spus Cornel Brezuica.Exista insa si situatii in care contribuabilii nu si-au primit banii din cauza altor neclaritati, astfel ca seful Administratiei Fondului pentru Mediu i-a sfatuit sa mearga la ANAF pentru a se interesa care a fost problema "Se poate intampla sa nu fi intrat banii in cont, poate au fost si probleme la banca. Astfel ca cei care nu au primit banii, sfatul meu este sa mearga la ANAF unde au depus actele si sa intrebe ce s-a intamplat. Pot fi diferite situatii", a precizat presedintele AFM.