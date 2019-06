CJUE a decis: Germania nu are voie sa impuna taxa de autostrada

Libera circulatie a marfurilor

"Aceasta taxa este discriminatorie dat fiind ca sarcina sa economica este suportata, in practica, exclusiv de proprietarii si de conducatorii de vehicule inmatriculate in alte state membre", transmite CJUE."Prin hotararea pronuntata astazi, Curtea constata ca taxa de utilizare a infrastructurii, combinata cu scutirea de taxa pe autovehicule de care beneficiaza proprietarii vehiculelor inmatriculate in Germania, constituie o discriminare indirecta pe motiv de cetatenie sau nationalitate si o incalcare a principiilor liberei circulatii a marfurilor si liberei prestari a serviciilor.In ceea ce priveste interdictia discriminarii pe motiv de cetatenie sau nationalitate, Curtea constata ca scutirea de taxa pe autovehicule in beneficiul proprietarilor de vehicule inmatriculate in Germania are ca efect compensarea integrala a taxei de utilizare a infrastructurii platite de acestia, astfel incat sarcina economica a respectivei taxe de utilizare a infrastructurii este suportata, in fapt, numai de proprietarii si de conducatorii de vehicule inmatriculate in alte state membre", se arata in decizia CJUE, obtinuta deCurtea precizeaza ca statele membre UE pot modifica sistemul de finantare a infrastructurilor rutiere, insa o astfel de modificare trebuie sa respecte dreptul Uniunii, in special principiul nediscriminarii, ceea ce nu se intampla in acest caz.In ceea ce priveste libera circulatie a marfurilor, Curtea a constatat ca masurile in litigiu sunt de natura sa constituie un obstacol in calea accesului pe piata germana a produselor provenite din alte state membre."Astfel, taxa de utilizare a infrastructurii, careia ii sunt supuse, de fapt, doar vehiculele care transporta aceste produse, este susceptibila sa majoreze costurile de transport si, pe cale de consecinta, pretul produselor mentionate, afectand astfel competitivitatea lor", potrivit sursei citate.CJUE puncteaza ca, in ce priveste libera circulatie a serviciilor, masurile in litigiu sunt de natura sa constituie un obstacol in calea accesului prestatorilor si al beneficiarilor de servicii care provin dintr-un alt stat membru pe piata germana."Astfel, taxa de utilizare a infrastructurii este susceptibila, ca urmare a scutirii de taxa pe autovehicule, fie sa majoreze costul serviciilor furnizate in Germania de acesti prestatori, fie sa majoreze costul pe care il reprezinta pentru acesti beneficiari faptul de a se deplasa in acest stat membru pentru a beneficia acolo de un serviciu", conform documentului.Incepand din 2015, Germania a instituit cadrul juridic pentru introducerea unei taxe pentru utilizarea de catre autoturisme a drumurilor federale, inclusiv a autostrazilor.Veniturile din aceasta taxa urmau sa fie alocate finantarii infrastructurii rutiere, cuantumul sau fiind calculat in functie de capacitatea cilindrica, mijlocul de propulsie si clasa de emisie a vehiculelor. Orice proprietar al unui vehicul inmatriculat in Germania trebuia sa achite taxa, sub forma unei viniete anuale , intr-un cuantum de maximum 130 de euro.In ce priveste vehiculele inmatriculate in strainatate, taxa trebuia achitata doar daca soferii foloseau autostrazile, caz in care erau disponibile viniete de zece zile (intre 2,50 si 25 de euro), de doua luni (intre 7 si 50 de euro) sau de un an (maximum 130 de euro).In paralel, Germania a prevazut ca proprietarii de vehicule inmatriculate in tara beneficiaza de o scutire de taxa pe autovehicule intr-un cuantum cel putin echivalent cu cel al taxei de utilizare a infrastructurii pe care au trebuit sa o plateasca.Austria, cea care a sesizat CJUE in acest caz, considera ca efectul combinat al taxei de utilizare a infrastructurii si al scutirii de taxa pe autovehicule pentru vehiculele inmatriculate in Germania, precum si modalitatile de configurare si de aplicare a taxei de utilizare a infrastructurii, sunt contrare dreptului Uniunii de a discrimina pe motiv de cetatenie sau nationalitate.Hotararea Curtii de Justitie este in aceeasi masura obligatorie pentru celelalte instante nationale sesizate cu o problema identica.