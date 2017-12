Cum va arata piata auto in 2018? Romanii vor vrea sa-si vanda toate rablele, dupa noua taxa auto

Cu 70% mai multe masini second-hand

Parcul auto din Romania era imbatranit inca dinaintea eliminariii timbrului de mediu. Potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) aferente structurii parcului auto din 2016, jumatate dintre masinile care circulau pe soselele tarii erau deja mai vechi de 11 ani.Mai exact, din cele 5.470.578 de autoturisme deja inmatriculate in ianuarie, o cincime (1.148.191 unitati) erau mai vechi de 20 de ani. In plus, alte aproape 30% dintre autoturisme (1.589.892 unitati) iesisera pe poarta fabricilor in urma cu mai mult de 11 ani.In schimb, doar 7,6% dintre masini (419.074 unitati) erau mai noi de 5 ani.Varsta medie a parcului auto din Romania era in ianuarie cu 4,5 ani mai mare decat a celui din UE. Mai precis, varsta medie a unui autoturism din UE era de 8,5 ani, iar a unuia din Romania, de 13 ani. Iar lucruri s-au schimbat mult in rau de la acel moment.Din februarie pana la inceputul acestei luni se inscrisesera in trafic nu mai putin de 474.000 de autoturisme second-hand, cu 58% mai multe decat in intreg anul 2016, informeaza Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autovehicule (APIA) Cei mai multi dintre romanii care si-au cumparat masini rulate au ales unele vechi. In februarie, prima luna de dupa eliminarea timbrului de mediu, 67% dintre masinile inmatriculate aveau peste 10 ani.In Romania masinile mai vechi de 10 ani reprezinta acum 73% din parcul auto national, in timp ce in UE ponderea lor este de 42%.Pe primele trei locuri in topul masinilor second-hand preferate de romani sunt de ani buni cele fabricate de Volkswagen Opel si Ford Comisia Europeana (CE) constata la inceputul anului ca pe sosele unei singure tari membre UE se moare mai des in accidente rutiere decat pe cele din Romania. Este vorba despre Bulgaria, unde 99 de persoane dintr-un milion isi pierd viata in accidente de masina.La noi in tara, lucrurile stau aproape la fel de rau, cu 97 de oameni dintr-un milion morti anual in evenimente rutiere nefericite. Comparativ, in Suedia si Marea Britanie doar 28 de cetateni dintr-un milion mor in fiecare an in aceste moduri violente.Alarmante cum sunt, statisticile CE au fost realizate pe baza datelor din 2016, cand ponderea masinilor vechi in parcul auto romanesc era mai mica decat acum.In acelasi context, APIA informeaza ca inmatricularea masinilor vechi si poluante "va duce, in urmatorii ani, la deteriorarea calitatii mediului si efecte negative asupra sanatatii populatiei din marile orase".In conditile in care Romania a dat liber la inmatricularea de autovehicule vechi, alte state europene pregatesc masuri pentru limitarea poluarii. Exemple sunt tarile UE care se pregatesc ca in cateva zeci de ani sa interzica total masinile alimentate cu combustibil fosil.Guvernul a anuntat deja in repetate randuri ca in anul 2018 va reintroduce o taxa auto pe care vor fi obligati sa o plateasca toti proprietarii de masini. Si nu doar atunci cand vand sau cumpara o masina, ci in fiecare an. Cuantumul taxei va depinde de norma de poluare a motorului.Astfel, proprietarul unei masini cu motor Euro 6 ar putea datora statului circa 40 de euro, informa in urma cu cateva saptamani Asociatia Service-urilor Auto. In schimb, detinatorul unei masini pentru o masina non-euro ar putea plati si 200 de euro anual.Iata care sunt norme de poluare si anii incepand cu care producatorii de autoturisme au fost obligati sa le respecte: Euro 1 (1992), Euro 2 (1997), Euro 3 (2001), Euro 4 (2006), Euro 5 (2011) si Euro 6 (2015).Cum o cincime dintre masinile care circula in Romania au motoare non-euro sau Euro 1 si Euro 2, statul ar putea colecta din taxa auto aproape jumatate de miliard de euro, in 2018, potrivit unei analize realizate de Digi 24 Ar fi de asteptat ca multi dintre romani sa isi radieze masinile vechi din cauza ca valoarea taxei pe cativa ani ar depasi pretul masinii.Nici proprietarii de masini cu motoare Euro 2, Euro 3 si Euro 4 nu vor scapa chiar ieftin, potrivit ministrului Mediului, Gabriela Gavrilescu."Cu siguranta nu va fi o taxa sau un impozit. Va fi o metoda prin care dorim foarte mult ca toate autovehiculele care circula pe drumurile patriei si care polueaza, care au o norma inferioara de poluare euro 2, 3 sau 4, sa fie taxate in functie de emisiile pe care le dau. Luam in calcul trei criterii, respectiv capacitatea cilindrica pentru care deja se plateste un impozit, dupa care luam norma de poluare a fiecarei masini si emisiile de CO2 pe care le produce fiecare masina", spunea Gabriela Gavrilescu, in luna octombrie, citata de Agerpress Ministrul Mediului a apreciat ca cel mai tarziu in martie ar trebui sa poata prezenta date concrete privind taxa auto.Taxa auto a fost modificata si remodificata de la introducerea ei, inPrima varianta s-a numit taxa "de prima inmatriculare". Aceasta se platea doar pentru masinile importate si a fost insistent ciritcata de Comsia Europeana. S-a ajuns chiar la deschiderea unei proceduri de infrigement impotriva Romaniei.Incepand cu, taxa a fost eliminata si inlocuita cu una numita "de poluare", conceputa pe principiul "poluatorul plateste". S-a modificat in repetate randuri, avantajand ba cumparatorii de masini second-hand, ba producatorii si dealeri de masini noi.In, romanii incep sa isi inmatriculeze masinile in Bulgaria pentru a evita plata taxei. CE cere din nou Guvernului modificarea taxei, pe motiv ca este discriminatorie.Anula marcat exceptarea de la plata taxei a proprietarilor de masini noi aflate la prima inmatriculare. Totodata, a fost perioada in care a crescut taxa pentru masinile second-hand.Curtea Europeana de Justitie a decis inca taxa de poluare este ilegala si a obligat Guvernul sa o modifice. Apare conceptul "taxei auto", pe care erau nevoite sa o achite si posesorii masinilor inscrise in tara inainte de 2007.Intaxa auto a intrat in vigoare. UE obliga Romania sa le inapoieze diferenta de bani celor care au platit taxe mai mari decar cea in vigoare, incepand cu anul 2008.Anula fost cel in care taxa auto a luat numele de " timbru de mediu ". Masinile cu motoare Euro 6 si cele electrice si hibride erau scutite de taxa. Pentru masinile vechi se platea taxa mai mica din cauza ca "se stricau mai repede" spuneau parte dintre politicienii care au sustinut taxa.Intimbru de mediu ramane in vigoare, cu diverse modificari. InUE obliga statul roman sa restituie cotribuabililor banii colectati prin intermediul aceastei taxe. Pe 1 februarie, timbrul a fost eliminat.