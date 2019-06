Guvernul scoate bani din fondul de rezerva pentru returnarea taxei auto. Data limita: 30 iunie

Ziare.

Inca de la inceputul lunii mai, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat ca - pana la finele lui iunie - statul le va returna contravaloarea taxei auto tuturor romanilor.Gavrilescu sustinea atunci ca platile s-ar fi incheiat chiar mai repede, daca legea ar fi permis ca dosarele sa fie analizate de o singura institutie, nu de doua (respectiv Ministerul Mediului si ANAF).In rest, spunea atunci ministrul Mediului, bani pentru restituirea contravalorii taxei catre populatie exista la buget.De fapt - dupa cum s-a dovedit miercuri - banii existau, intr-adevar, dar nu in bugetul Ministerului Mediului, ci in fondul de rezerva la dispozitia Guvernului.Abia in sedinta de pe 12 iunie, Cabinetul Dancila a aprobat scoaterea banilor din rezerva si utilizarea lor pentru restituirea taxei auto.Detalii a oferit purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu. Mai exact, acesta a spus ca pe ordinea suplimentara a sedintei de miercuri e Executivului s-a aflat si un proiect pentru, a declarat Nelu Barbu.Reamintim ca taxa auto - numita initial- a fost introdusa in 2007. De atunci, statul i-a modificat atat denumirea, cat si modalitatea de calcul de mai multe ori. Cu toate acestea, UE a considerat ca fiecare dintre variantele taxei este discriminatorie si a obligat statul sa le returneze romanilor toti banii incasati.