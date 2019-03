Matematica a invins Guvernul Dancila. Nu vom mai avea taxa auto, ca nu stiu cum sa o calculeze respectand legile

Romania, judecata pentru poluare, plina de rable

Ziare.

com

"In grupul de lucru, din care fac parte inclusiv conducatorii si multe dintre ministerele abilitate, nu au reusit sa gaseasca formula matematica, astfel incat sa nu poata fi atacabila in justitie, asa cum s-a intamplat cu toate celelalte taxe de poluare, inclusiv cu timbrul de mediu", a spus astazi ministrul Mediului, indicand ca Guvernul se va concentra asupra innoirii parcului auto national prin Programul Rabla, informeaza Profit.ro In Romania nu exista nicio taxa de poluare pentru autovehicule, asa ca tara noastra s-a umplut de rable in ultimii ani, dupa ce vechea taxa a fost anulata printr-o lege depusa chiar de Liviu Dragnea.Un studiu realizat de ONG-urile de mediu Transport & Environment si 2Celsius arata ca, doar in 2017, Romania a importat aproape 520.000 de autoturisme second-hand, peste 70% dintre acestea fiind diesel-uri poluante. Aceasta este o cota deosebit de mare fata de celelalte tari (o treime in Bulgaria si 40% in Polonia).Totodata, peste 80% din diesel-uri au fost produse inainte de 2011, adica inainte de intrarea in vigoare a standardelor Euro 5 pentru toate autoturismele - care necesitau filtre de particule diesel (DPF) . Asta inseamna ca majoritatea acestor autoturisme importate nu sunt echipate cu DPF standard si, prin urmare, emit particule fine periculoase care pot cauza aparitia cancerului.In ceea ce priveste dioxidul de azot toxic (NO2), lucrurile stau la fel de grav: diesel-urile importate in Romania anul trecut emit, in medie, de peste 12,5 ori actuala limita a NOx Euro 6 - sau, in cifre absolute, 1.014 mg/km in loc de 80mg/km (necesara pentru autoturismele aflate in vanzare astazi), similar nivelului de la diesel-urile importate in Bulgaria sau Polonia.Inca de la eliminarea timbrului de mediu, care era oricum ilegal in forma impusa tot de guvernele PSD, social-democratii si partenerii lor de la ALDE au anuntat ca lucreaza la o noua formula care sa-i pedepseasca pe poluatori.La finalul anul trecut, Gavrilescu spunea ca spera sa fie gasita formula perfecta, iar noua taxa sa intre in vigoare "de la 1 ianuarie, poate cu o perioada de tranzitie pana la 31 martie, asa cum ne-am obisnuit"."Nu avem forma finala, pentru ca nu este usor, sunt cumuli si cumuli de calcule. Matematica nu este usoara", spunea Gavrilescu in decembrie anul trecut.Se pare ca matematica a infrant.