Ministrul Mediului: Anul acesta nu cred ca va fi introdusa o taxa de mediu pentru masini

Intr-o interventie la Digi24, Alexe a spus ca o astfel de masura trebuie gandita foarte bine, ca sa nu mai fie anulata de Comsia Europeana si sa creeze problemele pe care le-au generat celelalte variante de taxe de mediu care au fost implementate pana acum."Cred ca o asemenea masura trebuie gandita bine si intoarsa pe toate fetele, de aceea cred ca in acest an nu vom avea o astfel de taxa de mediu", a spus ministrul Mediului.Costel Alexe considera ca nici macar invazia de masini second hand din ultimii ani nu justifica introducerea unei taxe de mediu in acest moment, fara sa fie bine fundamentata."Invazia de masini second hand din Romania nu este un motiv pentru a introduce o noua taxa care sa fie sanctionata de Comisia Europeana. (...) Orice masura vom vrea sa introducem va fi discutata mai intai la nivelul guvernului si apoi cu UE, inainte de a o implementa, nu va fi o masura luata pe genunchi", a mai spus ministrul Mediului.Pentru atenuarea importului de masini second hand cu potential mare de poluare, ministrul Mediului a spus ca vor fi continuate programele Rabla si va fi crescut numarul de vouchere acordate, astfel incat sa fie stimulata innoirea parcului auto.De altfel, si premierul Ludovic Orban a anuntat, la finele anului trecut, ca in 2019 nu va fi introdusa nicio taxa noua, nici macar taxa auto. Premierul Ludovic Orban a spus, la acel moment, ca ar trebui conceputa o noua taxa auto, ca o taxa de poluare, iar cuantumul sa depinda de cantitatea de noxe care sunt eliberate in atmosfera. El a precizat ca taxa poate fi gandita si ca un impozit variabil, pe proprietate."Cred ca trebuie sa fie conceputa ca o taxa de poluare si cuantumul taxei sa depinda de cantitatea de noxe care sunt eliberate in atmosfera. Formulele care au fost incercate au intrat in contradictie cu reglementarile la nivel european. Se stie ca taxele indirecte trebuie sa respecte reglementarile europene. Aceasta taxa este o taxa indirecta.Evident, ea poate fi gandita si ca un impozit pe proprietate, variabil. Si aici exista riscul sa contravenim principiului ca o taxa depinde de valoarea unui bun.Cand vom ajunge la o formula care sa fie acceptabila la nivelul Comisiei Europene, vom anunta public. Va mai spun un lucru: decat sa mai venim iarasi cu o taxa ca sa mai luam niste bani de la proprietarii de masini si dupa aceea sa trebuiasca sa ii dam inapoi, mai bine masuram de sapte ori si stabilim ceea ce suntem siguri ca va fi acceptat la nivelul institutiilor europene", a mentionat Orban.