Orban sustine reintroducerea unei taxe auto, pentru masinile la prima inmatriculare

Taxa auto a fost eliminata la 1 februarie 2017

Potrivit lui Orban, taxa poate fi gandita si ca un impozit variabil, pe proprietate."Cred ca trebuie sa fie conceputa ca o taxa de poluare si cuantumul taxei sa depinda de cantitatea de noxe care sunt eliberate in atmosfera. Formulele care au fost incercate au intrat in contradictie cu reglementarile la nivel european. Se stie ca taxele indirecte trebuie sa respecte reglementarile europene. Aceasta taxa este o taxa indirecta.Evident, ea poate fi gandita si ca un impozit pe proprietate, variabil. Si aici exista riscul sa contravenim principiului ca o taxa depinde de valoarea unui bun.Cand vom ajunge la o formula care sa fie acceptabila la nivelul Comisiei Europene, vom anunta public. Va mai spun un lucru: decat sa mai venim iarasi cu o taxa ca sa mai luam niste bani de la proprietarii de masini si dupa aceea sa trebuiasca sa ii dam inapoi, mai bine masuram de sapte ori si stabilim ceea ce suntem siguri ca va fi acceptat la nivelul institutiilor europene", a mentionat Orban.La randul sau, ministrul Mediului, Costel Alexe, a adaugat ca, in prezent, din bugetul de 2,4 miliarde de lei al ministerului de resort, 1,8 miliarde de lei au plecat catre restituirea taxei auto."As vrea sa va spun pe acest subiect ca, din datele pe care le detin astazi, din bugetul de 2,4 miliarde de lei al Ministerului Mediului, 1,8 miliarde au plecat catre restituirea acestei taxe. Asa cum v-a spus si domnul prim-ministru, PSD a scos aceasta taxa si din pacate nu a venit cu o solutie, astfel incat sa imbunatatim calitatea aerului, pentru ca la asta se va rezuma tot.Este in procedura o linie de finantare la AFM (Administratia Fondului pentru Mediu - n.red.) pentru mijloace de transport public in comun prietenoase cu mediul, de care beneficiaza orasele aflate astazi in procedura de infringement pe calitatea aerului si din discutiile avute pana acum in cadrul ministerului si cu domnul ministru Ludovic Orban, anul viitor ne vom axa ca prin AFM sa dezvoltam programe care sa aduca imbunatatiri calitatii aerului din Romania", a subliniat Alexe.Pe de alta parte, prim-ministrul a precizat ca, in ultimii ani, ministrii Mediului nu si-au facut treaba si nu au inteles ca trebuie respectate reglementarile europene si standardele de mediu.De la 1 februarie 2017, taxa auto a fost eliminata, iar toti cei care platisera o suma la inmatricularea autovehiculelor urmau sa-si primeasca banii inapoi de la stat.Ulterior acestei masuri, fostul ministru al Mediului, Gratiela Gavrilescu, declara ca timbrul de mediu va avea un inlocuitor, dar "in niciun caz nu va fi vorba despre o noua taxa". La jumatatea lunii decembrie 2018, Gavrilescu anunta ca nu a fost gasita nicio varianta a noii contributii care urma sa inlocuiasca taxa auto pana la ora actuala, iar pana la gasirea unei formule finale va mai dura.Pe 9 septembrie 2019, Ministerul Finantelor Publice (MFP), prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), anunta ca a restituit taxe auto tuturor contribuabililor romani care au depus documentatii complete . Astfel, incepand din 2017 pana in prezent, ANAF a restituit taxe auto in valoare totala de 6,16 miliarde de lei, pentru 1,91 de milioane de cereri depuse si aprobate.Taxa auto pentru autovehicule la prima inmatriculare a fost introdusa pentru prima data la 1 ianuarie 2007, imediat dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. La acea vreme, taxa de prima inmatriculare se calcula in functie de trei variabile: vechimea masinii, tipul de catalizator (euro) si capacitatea cilindrica a masinii.Pe 19 februarie 2009, taxa de poluare auto a fost modificata, iar Guvernul a scazut valoarea acesteia cu o treime. De la 1 ianuarie 2012, taxa auto a devenit obligatorie atat la reinmatricularea masinilor inregistrate in Romania inainte de 1 ianuarie 2007, cat si pentru cei care aduceau masini din Vest. Incepand cu 30 ianuarie 2012, taxa a fost suspendata pana la 31 decembrie 2012, iar persoanele care platisera deja urmau sa primeasca banii inapoi.Din 15 martie 2013 a intrat in vigoare timbrul de mediu pentru autovehicule, iar din acel moment taxa auto a fost calculata exclusiv pe baza emisiilor de CO2, inscrise in cartea de identitate a masinii.