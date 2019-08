Primaria Capitalei scuteste masinile BOR de taxa. O discriminare pe care nu a cerut-o nimeni si care oricum nu foloseste la nimic

Exceptia de care beneficiaza Patriarhia Romana e discrimantorie

Ce spun cultele religioase care nu au fost exceptate de la plata vinietei: "M-as preocupa daca mi-ar pune taxa pe tamaie"

Patriarhia Romana nu a solicitat aceasta scutire de taxa

Primaria Bucuresti s-a gandit sa instituie o taxa auto pentru masinile inmatriculate in alte orase, precum si pentru cele inmatriculate in Bucuresti si Ilfov, dar care polueaza.Momentan, proiectul se afla in dezbatare publica pana pe 30 septembrie, iar apoi va trece prin votul consilierilor generali. Daca va fi adoptat, va intra in vigoare incepand cu anul 2020.In proiectul de pe site-ul Primariei, se arata ca sunt si autoturisme exceptate de la aceasta masura, printre ele aflandu-se si cele ale Patriarhiei Romane . Nu insa si cele ale celorlalte culte religioase.De ce Primaria Capitalei nu le-a inclus si pe acestea, greu de spus.a trimis PMB o solicitare pentru a afla, dar momentan nu am primit niciun raspuns.Cert este insa ca masura este discriminatorie, dupa cum afirma presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Asztalos Csaba.Patriarhia Romana puncteaza insa ca aceasta decizie apartine strict Primariei si ca institutia de cult nu a solicitat niciodata un privilegiu autoritatilor publice.Masura prin care anumite autovehicule sunt exceptate de la plata vinietei electronice, specificata in proiectul Primariei Capitalei, este discrimantorie,El a precizat ca aceasta exceptie ar fi trebuit aplicata tuturor cultelor religioase."Este o discriminare. Ar trebui sa puna si la celelalte culte, la varful reprezentarii organizationale, pentru ca au sediul in Bucuresti si se justifica.Din punctul meu de vedere, probabil ca s-au gandit la Patriarhie, pentru ca este varful reprezentarii cultului ortodox, probabil ca la celelalte culte ar trebui stabilita exceptia la nivel de arhiepiscopii si episcopii, pentru ca la celelalte culte, pe ierarhie organizationala, varfurile sunt arhiepisopiile si episcopiile.Ar trebui sa se gandeasca si la celelalte culte", ne-a declarat Asztalos Csaba.Insa, spune presedintele CNCD, probabil ca Patriarhia Romana oricum nu ar fi fost afectata de introducerea acestei viniete, pentru ca nu are autoturisme vechi care sa polueze."Oricum nu cred ca este vorba despre multe autoturisme. La Patriarhie cred ca le-au exceptat, pentru ca ei oricum nu au masini sub Euro4. Mercedes nu face sub Euro6", a mai spus Asztalos Csaba.Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii nu a primit nicio sesizare pe aceasta tema, pentru ca momentan este un proiect aflat in dezbatere care nu a fost adoptat, a subliniat presedintele CNCD.Am incercat sa aflam care este opinia institutiilor de cult din Romania, pe care Primaria Capitalei nu le-a inclus in exceptia privind plata vinietei pentru autoturismele poluante.Astfel,ca nu doreste sa comenteze prea mult pe acest subiect."Eu m-as preocupa daca mi-ar pune taxa pe tamaie, pentru ca la cat fum facem si noi prin biserica...Nu comentez mai mult. Cred ca se prinde mesajul foarte bine", a fost raspunsul parintelui Francisc Dobos.La randul sau,ca unitatea de cult urmareste momentan acest proiect, pentru a vedea sub ce forma va fi adoptat.El a precizat ca la Episcopia Greco Catolica nu exista masini poluante, dar considera ca masura ii va afecta pe foarte multi credinciosi care vor veni la slujba."Noi urmarim acest proces de consultare si vom vedea la momentul potrivit. Masini poluante nu avem, dar daca schimba legislatia anul viitor, dupa implementare? Momentan, noi in aceste norme ne incadram cu toate masinile. Dar dupa aceea?Eu am o alta intrebare. Si Catedrala Patriarhala, si Catedrala Catolica, si Catedrala Romano-Catolica, toate sunt in centru. Credinciosii ce fac?", a subliniat parintele Andrei Marcus.Si pentru ca proiectul Primariei Capitalei prevede ca autovehiculele Patriarhiei Romane sa fie scutite de la plata vinietei electronice, am incercat sa aflam cate masini poluante, care s-ar fi incadrat in aceasta masura, are unitatea de cult.Momentan nu am primit un raspuns la aceasta solicitare, dar purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a tinut sa ne precizeze ca nu a cerut aceasta scutire de taxa.Mai mult, spune el, Patriarhia Romana nu a solicitat niciodata un privilegiu autoritatilor publice."Inteleg ca este vorba despre un proiect si nu despre o hotarare. Dincolo de asta, este important de retinut ca Patriarhia Romana nu a solicitat niciodata un privilegiu autoritatilor publice, deci nici aceasta scutire de taxa.Relatia Stat - Culte este una riguros reglementata in Romania, Cultele avand o contributie esentiala si eminamente benefica in viata comunitatii", a tinut sa ne spuna Vasile Banescu.