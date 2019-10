Proiectul vinietei pentru Bucuresti a fost adoptat. Iata cati bucuresteni vor plati taxa

Cand a aparut ideea vinietei si ce inseamna ea

Proiectul a fost initiat de Gabriela Firea. 31 (PSD, ALDE, PMP) dintre cei 53 de consilieri generali cu mandat valid au votat pentru introducerea vinietei. 13 (PNL si USR) s-au abtinut, iar 7 (5 USR si 2 PNL) au votat impotriva.Inaintea votului, a avut loc o dezbatare de cateva zeci de minute, in care consilierii Puterii si cei ai Opozitiei s-au bruiat reciporc. Atat initiatorul proiectului de vinieta pentru Bucuresti - adica PSD prin intermediul primarului general Gabriela Firea - cat si ALDE si USR au depus amendamente la proiect.Printre amendamentele depuse de Gabriela Firea se numara si scutirea, pana la 1 ianuarie 2021, de obligatia de a plati vinieta pentru Bucuresti a celor care detin masini cu norma de poluare Euro 4.In schimb, obligatiile prevazute initital in proiect - adica obligatia de a cumpara vinieta si restrictiile de a intra in zona de centru de luni pana vineri - s-au mentiut pentru toti ceilalti 593.000 de proprietari de masini cu norma de poluare inferioara celei Euro 4 din Bucuresti si Ilfov.Potrivit unui amendament propus de consilierii ALDE si aprobat in sedinta CGMB, masinile non-euro, Euro 1 si Euro 2 nu vor mai avea voie deloc in Bucuresti de la 1 ianuarie 2022, iar pentru cele Euro 3 restrictia este valabila din anul 2024.Potrivit aceluiasi amendament, sunt exceptate de la plata vinietei scuterele si motocicletele, dar si autovehiculele cu norma de poluare Euro 3 care functioneaza cu GNL, GNC si GPL.Amendamentele USR au fost respinse.Administratia Firea a anuntat inca din vara ca vrea sa introduca o taxa pe care sa o plateasca proprietarii masinilor poluante care circula prin Bucuresti. Scopul taxei - au declarat pentrusurse din cadrul administratiei locale - n-ar fi acela de a colecta bani la bugetul local, ci de a descongestiona traficul.Calculul facut este ca, dupa introducerea vinietei, bucurestenii ar putea sa considere ca este mai avantajos sa lase masina acasa si sa circule, in schimb, cu autobuzul, cu troleibuzul sau cu tramvaiul.Intr-o prima varianta, mecanismul de taxare propus de Gabriela Firea era plin de hibe. Spre exemplu, presupunea, printre altele, taxarea inclusiv a masinilor electrice care urmau sa circule prin Capitala, daca erau inmatriculate in alte judete. Or, intr-un astfel de caz, motivul reducerii poluarii pentru aplicarea taxei nu mai putea fi invocat.Ulterior, proiectul introducerii taxei a fost supus dezbaterii publice. Iar, in cele din urma, la finalul saptamanii trecute, pe site-ul PMB s-a publicat un proiect de hotarare care descrie noul mod in care administratia Firea isi doreste sa aplice taxa.Potrivit noului mecansim de taxare, pentru toate masinile care au norma de poluare sub Euro 5 se va plati taxa. Cu cat masina are o norma de poluare mai mica, taxa e mai mare. In plus, masinile sub Euro 3 nu vor mai putea circula prin centrul Capitalei.In cele din urma, mecanismul s-a relaxat si mai mult, in conditiile in care s-a decis ca soferii care au masini cu norma de poluare Euro 4 sa nu mai plateasca vinieta, in cursul anului viitor.* Non-euro - 15 lei/ zi, 300 lei/luna si 1.900 lei/an* Euro 1 - 15/zi, 250 lei/luna si 1.700 lei/an* Euro 2 - 15 lei/zi, 200 lei/luna, 1.500 lei/an* Euro 3 - 5 lei/zi, 100 lei/luna sau 700 lei/an* Euro 4 - 5 lei/zi, 80 lei/luna sau 500 lei/anHotararea de azi prevede unele categorii de autovehicule care sunt exceptate de la plata vinietei:- cele electrice si hibrid- scuterele si motocicletele- cele special adaptate pentru persoanele cu dizabilitati precum si cele aflate in proprietatea persoanelor cu dizabilitati care poseda certificat de incadrare in grad grav de handicap, cu insotitor, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de pe raza Municipiului Bucuresti- cele destinate transmisiunilor radio si TV- autovehiculele apartinand politiei, pompierilor, jandarmeriei, politiei de frontiera, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, serviciului de ambulanta sau medicina legala, protectiei civile, Ministerului Apararii Nationale, unitatilor speciale ale Serviciului Roman de Informati si ale Serviciului de Protectie si Paza, Servicului de Telecomunicatii Speciale, Servicului de Informatii Externe, Administratiei Nationale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei, precum si autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public,- servicile publice comunitare pentru situatii de urgenta- Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania- serviciile de ambulanta- Societatea Transport Bucuresti STB- cele utilizate la interventiile la caile de comunicatie si retelele edilitare- cele istorice, conform datelor inscrise in certificatul de inmatriculare sau in cartea de identitate a vehiculului- cele prevazute ca fiind exceptate prin acordurile si tratatele internationale la care Romania este parte.Vinietele Oxigen se vor putea achizitiona, care vor fi realizate special in acest scop.