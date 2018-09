Teodorovici confirma ca in curand vom avea taxe pe autostrazi: La Guvern se lucreaza deja

Ziare.

"Sistemul acesta de operare trebuie sa fie undeva pus in seama unui privat. Uitati-va la cate activitati trebuiesc derulate, fie de reparatie de drumuri, fie de intretinere si asa mai departe, iarna-vara. Stiti foarte bine ca in afara tarii sunt astfel de mecanisme aplicate", a precizat Teodorovici, marti seara, intr-o emisiune la TVR."Nu o sa vina un privat sa-ti faca o investitie sa ia banii in 50 de ani", a spus Teodorovici."Pentru podul de peste Dunare, nu se plateste trecerea pe el?! Afara nu se plateste nicio taxa pentru trecere de pod sau autostrada?! Asa se intretin drumurile, infrastructura asa se intretine.Cum de unde se intretine ea? Bani de unde? (...) Daca operezi in acest mecanism public-privat, nu iei si vigneta si il pui sa si plateasca taxa de drum. Nu poti sa suprapui", a detaliat Teodorovici.Oficialul a adaugat ca, insa se face cu avizul Ministerului Finantelor, care va acorda tot sprijinul MT. Acesta a precizat ca in acest sensDe asemenea, ministrul Finantelor a adaugat ca, pana la sfarsitul acestui an, se vor atribui cele mai multe contracte pentru constructia de autostrazi. "Guvernul si-a asumat ca, pana la final de an, se va atribui o mare parte din aceste contracte, importante de altfel", a punctat Teodorovici.