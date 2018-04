Taxele vamale americane: A inceput numaratoarea inversa

Este vorba de miliarde

Este mai complicat decat crede Trump

Toti ar avea de suferit

Whisky-ul american, motocicletele si blugii se vor scumpi

Mai are vreo sansa comertul liber?

O face sau nu o face? Presedintele american Donald Trump ii lasa pe europeni in suspans pana in ultimul minut. Pe 1 martie, Trump a dat UE un termen de gratie pana la 1 mai in disputa privind majorarea taxelor vamale la importurile de otel si aluminiu. Va prelungi el acest termen? Sau va decide chiar exceptarea produselor europene de la noile prevederi? Sau asta a fost si acum vin taxele mai mari?. UE este al doilea producator mondial de otel, cu 177 de milioane de tone anual. Este vorba de 11% din intreaga productie mondiala. Germania este principalul exportator european in SUA, urmata de Olanda, Italia, Spania, Marea Britanie si Suedia.Potrivit datelor Comisiei Europene, in 2017 UE a vandut in SUA produse din otel si aluminiu in valoare de 14 miliarde de euro. Adica 14% din totalul acestor produse importate de America. Noile taxe vamale majorate nu ar afecta insa toate grupele de produse tranzactionate. Raportat la 2017, noile impozite punitive ar afecta produse de otel in valoare de 5,3 miliarde de euro si de aluminiu de 1,1 miliarde.Donald Trump argumenteaza ca masurile vizeaza surplusurile comerciale europene si mai ales germane. SUA sunt cea mai mare piata de export pentru Germania. Reciproca nu este insa valabila: mult mai putine marfuri americane sunt vandute in Europa. "Avem un deficit comercial cu Uniunea Europeana in valoare de 151 de miliarde de dolari, ceea ce este greu de acceptat", critica Trump neobosit. Din aceasta suma, 50 de miliarde ar reprezenta vanzarile de automobile si piese de schimb auto.Autoturismele germane sunt foarte cerute in SUA. 480.000 de automobile au fost vandute pe piata americana. Dar constructorii auto germani produc aceste masini inclusiv in fabrici americane, intr-un numar semnificativ mai mare decat cel al automobilelor importate de SUA din Germania. 493.000 de autoturisme germane sunt produse anual pentru export, mai ales cu destinatia China. Constructorii auto germani au creat astfel numeroase locuri de munca in SUA. Aceste locuri de munca ar putea fi periclitate de taxele vamale majorate, avertizeaza seful Centrului ifo pentru comert exterior, Gabriel Felbermayr."Cand americanii produc masini germane, de exemplu BMW la Spartanburg, atunci au nevoie de o gramada de componente care vin din Europa. Daca Trump impune taxe punitive pentru aceste piese de schimb, atunci el loveste simultan in competitivitatea fabricilor auto americane", explica economistul.i. "Treaba este atat de complicata iar amploarea comertului transatlantic de marfuri atat de mare, incat afacerile tuturor celor implicati ar fi sabotate de astfel de masuri", arata Felbermayer.In Germania, fiecare al patrulea loc de munca este dependent de exporturi, iar in industria germana chiar fiecare al doilea loc de munca. Peste 50% din toate exporturile germane au legatura cu industria care produce si prelucreaza otelul. Nu e de mirare deci ca in timpul vizitei efectuate vinerea trecuta la Washington, cancelarul Angela Merkel a incercat din nou sa-l convinga pe Trump sa renunte la aceste impozite punitive. Dar el nu a vrut sa spuna ce va decide in cele din urma.Sambata, Merkel a discutat telefonic pe aceasta tema cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron si cu premierul Marii Britanii, Theresa May.. In caz contrar, UE este gata "sa-si apere interesele, in cadrul prevederilor comertului multilateral", dupa cum a anuntat purtatorul de cuvant al guvernului german, Steffen Seibert.La Bruxelles au avut locpentru scenariul noilor taxe vamale. Va fi inaintata o plangere la Organizatia Mondiala a Comertului si se vor aplica masuri similare de protectie a economiei europene, adica vor fi majorate taxele vamale la importurile americane. UE ar avea la dispozitie 90 de zile, potrivit regulilor OMC, pentru a aplica contramasuri, sub genericul "Re-Balancing". Importurile americane ar putea fi taxate sporit in asemenea masura incat industria europeana sa-si recupereze pierderile financiare generate de masurile luate de Washington.Vizate ar fi produse ca whisky-ul american, motocicletele Harley Davidson si blugii - aceste marfuri sunt produse in state americane guvernate de republicani. UE vrea ca guvernatorii acestor state sa faca apoi presiuni asupra lui Trump pentru a-l "readuce pe drumul cel bun".Daca aceasta disputa comerciala se va extinde, nu inseamna insa ca zilele comertului liber sunt numarate. Discutiile vor continua in culise. Partea germana vrea sa readuca in discutie acordul comercial de liber schimb cu SUA "TTIP", intre timp iesit din prim-plan. Ar fi vorba de o varianta germana a acestuia, una mai putin ampla, dar in care sunt incluse negocieri de eliminare a taxelor vamale industriale si a altor bariere comerciale.Dar acest plan nu incanta nici mediul de afaceri german si nu este nici pe placul politicienilor. Fabio de Masi, de la Partidul Stangii, crede ca un acord TTIP micsorat ar fi ca un fel de rasplata pentru decizia lui Trump, neagreata de comunitatea internationala, de a parasi tratatul climatic de la Paris. Iar Federatia Industriei Germane crede ca un acord comercial limitat la taxe vamale ar fi insuficient pentru industria germana, dupa cum a precizat presedintele acestui for, Dieter Kempf.