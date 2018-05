City managerul Capitalei spune ca la noi e "moca" sa poluezi: Iata pe ce strazi ar putea fi aplicata taxa de poluare

Ziare.

com

"E clar ca fiecare dintre noi are treaba si la iesirile din Bucuresti, astfel ca mobilitatea nu se refera doar la un oras, ci este vorba de un areal extins, un areal metropolitan. Zona urbana metropolitana polarizeaza peste 4,2 milioane de locuitori ai municipiului Bucuresti. (...)", a sustinut, joi, Sorin Chirita, in cadrul unei conferinte pe tema mobilitatii urbane.Sorin Chirita a amintit cateva dintre proiectele care s-au implementat sau urmeaza sa fie implementate in regiunea Bucuresti-Ilfov, precum tichetul unic Metrorex-RATB, achizitia celor 100 de tramvaie, 100 de troleibuze si 100 de autobuze electrice, supralargirea unor pasaje si construirea de parcari."Uitandu-ne in viitor, realizam ca avem nevoie de smart city. (...) Insistam catre Guvern sa continue proiectele de modernizare si de extindere a metroului si lucram impreuna cu Ministerul Transporturilor pentru finalizarea inelului feroviar, care va avea statii in apropiere de statii de mijloace de transport in comun, precum autobuze si tramvaie dar si statii de metrou", a mai spus Chirita.De asemenea, in cadrul conferintei, Chirita a pus din nou problema implementarii unei taxe de poluare, insa nu a precizat care ar putea fi cuantumul acesteia."Am delimitat zona centrala extinsa, am delimitat si strazile pe care se va putea introduce timbrul de centru (...) Nu se va putea intampla peste noapte, ci dupa ce vom implementa toate masurile de reducere a poluarii, dupa ce vom aduce autobuzele si vom face o analiza cu privire la acest aspect.Nu putem preciza in prezent care ar putea fi cuantumul unui timbru de centru. Dar el nu trebuie sa fie nici disproportionat, nici exagerat", a adaugat Sorin Chirita.De asemenea, el a precizat, pentru Mediafax, ca aceasta taxa ar putea fi aplicata pentru strazi si bulevarde precum